Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон пообіцяв Зеленському колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 18:26
Макрон пообіцяв Зеленському колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion
Бойова броньована машина AMX-10 RC, ФОТО: WIKIMEDIA COMMONS

Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським у середу президент Франції Емманюель Макрон оголосив про передання Україні важких бронетранспортерів AMX-10 RC, які також класифікуються як колісні танки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сказали в Єлисейському палаці за підсумками розмови.

"Президент (Франції) побажав розширити військову допомогу (надану Україні) шляхом згоди на поставку легких бойових танків AMX-10 RC", – йдеться в повідомленні офісу Макрона.

Реклама:

"Це перший випадок, коли танки західного виробництва були поставлені українським збройним силам", – наголосили в Єлисейському палаці.

У повідомленні не уточнюється, про яку кількість техніки йдеться і коли вона буде передана Україні.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в розмові з Макроном йшлося про постачання легких танків, а також бронемашин Bastion.

ВІДЕО ДНЯ

У жовтні ЗМІ повідомляли, що Україні планують передати бойову модель, на яку може бути встановлений 12,7-мм кулемет. Bastion – 12,5-тонна 10-місна броньована машина, яка виготовляється виключно на експорт. Її переважно продають країнам Африки.

AMX-10 RC – це бойова броньована машина виробництва французької компанії GIAT, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. Станом на 2021 рік у французькій армії було понад 240 таких машин; з 2021 року їх поступово замінюють на бойові розвідувальні машини Jaguar.

AMX-10 RC оснащена 105-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів 105 мм, 4000 боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.

Французьку ББМ часто називають "колісним танком", оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою. 

Наприкінці минулого року президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку нового французького озброєння в Україну та анонсував нові поставки на 2023 рік. Відомо, що заплановані поставки містять і самохідні артилерійські установки Caesar.

Теми: МакронзброяУкраїнаФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Макрон
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС
Останні новини
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: