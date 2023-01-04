Макрон пообіцяв Зеленському колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion

Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським у середу президент Франції Емманюель Макрон оголосив про передання Україні важких бронетранспортерів AMX-10 RC, які також класифікуються як колісні танки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сказали в Єлисейському палаці за підсумками розмови.

"Президент (Франції) побажав розширити військову допомогу (надану Україні) шляхом згоди на поставку легких бойових танків AMX-10 RC", – йдеться в повідомленні офісу Макрона.

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"Це перший випадок, коли танки західного виробництва були поставлені українським збройним силам", – наголосили в Єлисейському палаці.

У повідомленні не уточнюється, про яку кількість техніки йдеться і коли вона буде передана Україні.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в розмові з Макроном йшлося про постачання легких танків, а також бронемашин Bastion.

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Провів тривалу й детальну розмову з Президентом Франції @EmmanuelMacron щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. 1/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 4, 2023

У жовтні ЗМІ повідомляли, що Україні планують передати бойову модель, на яку може бути встановлений 12,7-мм кулемет. Bastion – 12,5-тонна 10-місна броньована машина, яка виготовляється виключно на експорт. Її переважно продають країнам Африки.

AMX-10 RC – це бойова броньована машина виробництва французької компанії GIAT, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. Станом на 2021 рік у французькій армії було понад 240 таких машин; з 2021 року їх поступово замінюють на бойові розвідувальні машини Jaguar.

AMX-10 RC оснащена 105-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів 105 мм, 4000 боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.

Французьку ББМ часто називають "колісним танком", оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою.

Наприкінці минулого року президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку нового французького озброєння в Україну та анонсував нові поставки на 2023 рік. Відомо, що заплановані поставки містять і самохідні артилерійські установки Caesar.