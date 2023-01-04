Розслідувачі встановили 4 росіян, які запускають "Шахеди" по Україні

Українські журналісти встановили 4-х російських військових, яких влітку в Ірані навчали керувати дронами-камікадзе Shahed.

Джерело: спільне розслідування "Слідства.Інфо" і "Наші гроші.Львів"

Дослівно: "Під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed... Дрони Shahed запускають по Україні військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ".

Деталі: Журналісти ідентифікували 4-х російських офіцерів, які безпосередньо причетні до терористичних атак Shahed в Україні.

Усі вони є військовослужбовцями 294-го центру з Коломни:

Сєргєй Созінов;

Андрєй Стєповой (капітан ВПС РФ);

Глєб Півкін;

Євгєній Глухов (лейтенант ВПС РФ).

У Коломні росіяни навчають операторів дронів і тестують нові зразки перед відправкою у війська.

У серпні 2022 року російські військові з цього центру пройшли навчання в Ірані. Крім того, час "навчань" збігся із датою поставки Росії першої партії іранських дронів.

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Крім Росії та Ірану участь у "навчаннях" взяли команди з Білорусі та Вірменії.

Навчання проводилися під приводом Армійських ігор, які влаштовує Росія, а однією з дисциплін є змагання операторів дронів – "Соколіная охота" і тривали з 15 по 27 серпня.

У 2022 році "ігри" проходили в іранському місті Кашан, неподалік якого знаходиться секретна авіабаза, де іранці навчають покупців працювати зі своїми дронами.

Крім того, 24-25 серпня в Ісфагані іранські військові провели вишкіл операторів БПЛА "Drone Exercise 1401", де зокрема була продемонстрована робота "Shahed". Фото і з Ісфагану, і з Кашану запостив у своєму ВКонтакті член російської команди операторів БПЛА.

Відзначається, що влітку 2022 року за місяць до "Соколіної охоти" російська делегація двічі відвідувала авіабазу.

У "Соколіній охоті"-2022 взяла участь російська команда у складі 13 військових.

Змагання в Ірані завершилися 27 серпня, а через два тижні Росія вперше атакувала Україну "Шахедами".