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Повітряники "приземлили" ворожий штурмовик Су-25 і вертоліт Ка-52

Альона Мазуренко Середа, 4 січня 2023, 23:25
ІЛЮСТРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗАХИСНИКІВ

У середу підрозділи українських зенітників Повітряних сих знищили ворожий штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 і російський безпілотник "Орлан-10".

Джерело: командування повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "З 11.00 по 16.00 4-го січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сих ЗСУ знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

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Теми: авіаРосіяЗбройні сили
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