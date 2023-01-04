Повітряники "приземлили" ворожий штурмовик Су-25 і вертоліт Ка-52

У середу підрозділи українських зенітників Повітряних сих знищили ворожий штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 і російський безпілотник "Орлан-10".

Джерело: командування повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "З 11.00 по 16.00 4-го січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сих ЗСУ знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".