Палата представників США перенесла вибори спікера

У середу лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті знову не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера, голосування перенесли на 12:00 четверга (19:00 за Києвом).

Джерело: ZN.ua, Укрінформ

Деталі: МакКарті вшосте за два дні не набрав достатньої кількості голосів, щоб стати наступним спікером.

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Підрахунок голосів у цьому раунді не змінився порівняно з попередніми двома: МакКарті набрав 201 голос, представник Демократичної партії Хакім Джеффріс набрав 212 голосів, а Байрон Дональдс, якого протрампівське крило партії висунуло проти Маккарті, набрав 20 голосів.

Палата представників вирішила оголосити перерву до 20:00 за місцевим часом (3:00 за Києвом) .

Оновлено. Законодавці з нижньої палати Конгресу США, контроль над якою перейшов до республіканської більшості, проголосували за перерву в процесі обрання спікера до 12:00 четверга (19:00 за Києвом).

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Таке рішення ухвалено після низки невдалих спроб визначитися, хто саме замінить Ненсі Пелосі на чолі Палати представників нового скликання.

Що передувало: У вівторок лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера за підсумком трьох турів голосування.

Маккарті не зміг заручитись достатньою кількістю голосів ще у першому турі, що стало першим із 1923 року випадком, коли кандидата не було призначено з першої спроби.

Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек". Республіканці також раніше виступали за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

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