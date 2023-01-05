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Новий штам COVID може спричинити ще одну хвилю пандемії – ВООЗ

Ольга Глущенко Четвер, 5 січня 2023, 01:47
фото: Getty Images

Штам коронавірусу Omicron XBB.1.5, який став домінуючим штамом у США всього за кілька тижнів і вже виявлений у 29 країнах, може призвести до нової хвилі пандемії.

Джерело: представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове, цитує Politico

Пряма мова: "Ми стурбовані його (штаму – ред.) перевагою у зростанні, зокрема в деяких країнах Європи і північно-східній частині США, де XBB.1.5 швидко змінив інші циркулюючі варіанти".

Деталі: Проте чиновники ВООЗ не впевнені, що серед людей, які мають імунітет завдяки вакцинації чи через попередні інфекції коронавірусу, зросте число госпіталізацій і смертності.

За словами Ван Керхове, чиновники охорони здоров'я виявили штам у 29 країнах, але він може циркулювати в набагато більшій кількості країн.

Також вона заявила, що ВООЗ працює над аналізом важкості перебігу нового штаму, який обіцяє опублікувати найближчими днями.

Теми: коронавірусепідеміяохорона здоров'я
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