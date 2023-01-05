Окупанти у Криму кажуть, що їхня ППО збила дрони з вибухівкою

Пропагандистські канали повідомляють, що у селищі Нижньогірське було чути вибухи, і нібито працювала ворожа ППО, яка збила дрони з вибухівкою.

Джерело: "ЧП Крым"

Деталі: Місцеві жителі повідомили про вибухи у селищі Нижньогірське у Криму.

"Протиповітряний бій у Нижньогірському зняли очевидці", – пише "ЧП Крым".

У повідомленні йдеться, що нібито сили ППО тимчасово окупованого Криму "збили начинені вибухівкою БПЛА, які впали в поле".

При цьому в повідомленні Телеграм-канал цитує проросійського пропагандиста Олександра Таліпова: "Детонація після збиття, уражень немає".