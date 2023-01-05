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Окупанти у Криму кажуть, що їхня ППО збила дрони з вибухівкою

Ольга Глущенко Четвер, 5 січня 2023, 04:54
Окупанти у Криму кажуть, що їхня ППО збила дрони з вибухівкою
Ілюстративне фото з Depositphotos

Пропагандистські канали повідомляють, що у селищі Нижньогірське було чути вибухи, і нібито працювала ворожа ППО, яка збила дрони з вибухівкою.

Джерело: "ЧП Крым"

Деталі: Місцеві жителі повідомили про вибухи у селищі Нижньогірське у Криму.

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"Протиповітряний бій у Нижньогірському зняли очевидці", – пише "ЧП Крым".

У повідомленні йдеться, що нібито сили ППО тимчасово окупованого Криму "збили начинені вибухівкою БПЛА, які впали в поле".

При цьому в повідомленні Телеграм-канал цитує проросійського пропагандиста Олександра Таліпова: "Детонація після збиття, уражень немає".

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Теми: Кримокупаціявибух
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