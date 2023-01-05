США не підтверджують знищення Росією установок HIMARS в Україні

Білий дім у середу заявив, що немає підтвердження повідомлень з Москви про те, що російські військові знищили в Україні РСЗВ HIMARS, поставлені США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Міністерство оборони Росії у вівторок заявило в доповіді про хід роботи, що ракетні та повітряні удари, завдані на сході України, знищили "дві стартові рампи для реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва".

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Речник з питань національної безпеки США Джон Кірбі у розмові з журналістами в середу заявив: "Я бачив російські заяви про те, що вони влучили в систему HIMAR, і у відповідь на це ми не маємо жодної інформації, яка б підтверджувала це повідомлення".

Кірбі додав, що росіяни оприлюднювали подібні повідомлення і раніше, припускаючи, що це частина дезінформаційної кампанії президента Владіміра Путіна.

"Давайте будемо дуже відвертими. Це війна Росії проти України", - сказав Кірбі.

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"І Путін може скільки завгодно стверджувати, що це якась боротьба проти Заходу, що це життєво важливо для його безпеки, що це США проти Росії, що це НАТО проти Росії - ми всі знаємо, що це повна нісенітниця", - продовжив він.

"Росія - це той, хто вчинив насильство проти українського народу в масштабах, які є цілком історичними і безпрецедентними. І ми надаємо і будемо надалі надавати їм такі системи і допомогу, які їм потрібні для самозахисту" – наголосив Кірбі.

Кірбі повідомив, що адміністрація Байдена може надати Україні додаткові HIMARS.

Минулого місяця Конгрес схвалив пакет допомоги Україні на суму 45 мільярдів доларів, що збіглося з історичним візитом президента України Володимира Зеленського, який виступив у Капітолії та зустрівся з президентом Байденом, який оголосив про виділення додаткових 2 мільярдів доларів на підтримку, включаючи бажану батарею протиракетної оборони Patriot.

У вересні адміністрація Байдена зобов'язалася поставити Україні щонайменше 18 HIMARS, на додаток до щонайменше 16, про які було відомо, що вони перебувають у польових умовах у серпні.

Кірбі в середу заявив, що HIMARS дають Україні "дистанцію протистояння, оборонну спроможність".

"Очевидно, що вони можуть завдавати і наступальних ударів, - додав він, - але суть в тому, що вони дають їм дальність, відстань і простір в тій частині України, де багато відкритої місцевості. Отже, HIMARS довели свою ефективність, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну системами озброєнь, як ви чули від президента, так довго, як це буде потрібно".

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив у середу, що розглядається можливість надання Україні бойових машин Bradley для допомоги українцям у боротьбі з російським вторгненням.