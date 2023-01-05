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США не підтверджують знищення Росією установок HIMARS в Україні

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 09:11
БОЙОВА РОБОТА HIMARS, ФОТО З TWITTER ОЛЕКСІЯ РЕЗНІКОВА

Білий дім у середу заявив, що немає підтвердження повідомлень з Москви про те, що російські військові знищили в Україні РСЗВ HIMARS, поставлені США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Міністерство оборони Росії у вівторок заявило в доповіді про хід роботи, що ракетні та повітряні удари, завдані на сході України, знищили "дві стартові рампи для реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва".

Речник з питань національної безпеки США Джон Кірбі у розмові з журналістами в середу заявив: "Я бачив російські заяви про те, що вони влучили в систему HIMAR, і у відповідь на це ми не маємо жодної інформації, яка б підтверджувала це повідомлення".

Кірбі додав, що росіяни оприлюднювали подібні повідомлення і раніше, припускаючи, що це частина дезінформаційної кампанії президента Владіміра Путіна.

"Давайте будемо дуже відвертими. Це війна Росії проти України", - сказав Кірбі.

"І Путін може скільки завгодно стверджувати, що це якась боротьба проти Заходу, що це життєво важливо для його безпеки, що це США проти Росії, що це НАТО проти Росії - ми всі знаємо, що це повна нісенітниця", - продовжив він.

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"Росія - це той, хто вчинив насильство проти українського народу в масштабах, які є цілком історичними і безпрецедентними. І ми надаємо і будемо надалі надавати їм такі системи і допомогу, які їм потрібні для самозахисту" – наголосив Кірбі.

Кірбі повідомив, що адміністрація Байдена може надати Україні додаткові HIMARS.

Минулого місяця Конгрес схвалив пакет допомоги Україні на суму 45 мільярдів доларів, що збіглося з історичним візитом президента України Володимира Зеленського, який виступив у Капітолії та зустрівся з президентом Байденом, який оголосив про виділення додаткових 2 мільярдів доларів на підтримку, включаючи бажану батарею протиракетної оборони Patriot.

У вересні адміністрація Байдена зобов'язалася поставити Україні щонайменше 18 HIMARS, на додаток до щонайменше 16, про які було відомо, що вони перебувають у польових умовах у серпні.

Кірбі в середу заявив, що HIMARS дають Україні "дистанцію протистояння, оборонну спроможність".

"Очевидно, що вони можуть завдавати і наступальних ударів, - додав він, - але суть в тому, що вони дають їм дальність, відстань і простір в тій частині України, де багато відкритої місцевості. Отже, HIMARS довели свою ефективність, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну системами озброєнь, як ви чули від президента, так довго, як це буде потрібно".

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив у середу, що розглядається можливість надання Україні бойових машин Bradley для допомоги українцям у боротьбі з російським вторгненням.

Теми: СШАвійназброя
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