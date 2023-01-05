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Наводив ракети на стратегічні підприємства України: СБУ затримала агента РФ-прихильника КПУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 січня 2023, 09:00
Наводив ракети на стратегічні підприємства України: СБУ затримала агента РФ-прихильника КПУ
фото СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Львівській області ще одного агента російської ФСБ.

Джерело: пресслужба СБУ, Львіська обласна прокуратура

Деталі: Поплічником ворога виявився 34-річний мешканець Запоріжжя, інженер одного з держпідприємств на сході України.

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В СБУ зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення чоловіка завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах нашої держави.

Крім цього, він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС, повідомляють у спецслужбі.

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Також, прикриваючись "відрядженням", агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари.

На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний "звіт" для ФСБ.

Наступна його "поїздка" була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури.

Отриману інформацію мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону, наголошують в СБУ.

Контррозвідники затримали чоловіка на спробі передачі агресору закритих відомостей.

Під час обшуку у затриманого виявили мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

 
 

Зловмиснику повідомлено про підозру в державній зраді та виправдуванні збройної агресії. Суд арештував підозрюваного без права внесення застави.

Слідчі дії тривають.

Теми: СБУдержзрадавійна
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