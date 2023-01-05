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Наводив ракети на стратегічні підприємства України: СБУ затримала агента РФ-прихильника КПУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 січня 2023, 10:00
фото СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Львівській області ще одного агента російської ФСБ.

Джерело: пресслужба СБУ, Львіська обласна прокуратура

Деталі: Поплічником ворога виявився 34-річний мешканець Запоріжжя, інженер одного з держпідприємств на сході України.

 

В СБУ зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення чоловіка завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах нашої держави.

Крім цього, він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС, повідомляють у спецслужбі.

Також, прикриваючись "відрядженням", агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари.

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На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний "звіт" для ФСБ.

Наступна його "поїздка" була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури.

Отриману інформацію мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону, наголошують в СБУ.

Контррозвідники затримали чоловіка на спробі передачі агресору закритих відомостей.

Під час обшуку у затриманого виявили мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

 
 

Зловмиснику повідомлено про підозру в державній зраді та виправдуванні збройної агресії. Суд арештував підозрюваного без права внесення застави.

Слідчі дії тривають.

Теми: СБУдержзрадавійна
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