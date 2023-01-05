Окупанти гатять по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, танків, 3 поранених – ОВА

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що за минулу добу окупанти 41 раз обстрілювали регіон, 3 людей поранено.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків".

Деталі: За його словами, сам Херсон росіяни атакували 9 раз – вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

Також минулої доби через російські обстріли 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.