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Окупанти гатять по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, танків, 3 поранених – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 січня 2023, 09:20
Окупанти гатять по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, танків, 3 поранених – ОВА
Ілюстративне фото ДСНС

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що за минулу добу окупанти 41 раз обстрілювали регіон, 3 людей поранено.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків".

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Деталі: За його словами, сам Херсон росіяни атакували 9 раз – вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

Також минулої доби через російські обстріли 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Теми: Херсонська областьвійна
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