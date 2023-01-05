Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти гатять по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, танків, 3 поранених – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 січня 2023, 10:20
Ілюстративне фото ДСНС

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що за минулу добу окупанти 41 раз обстрілювали регіон, 3 людей поранено.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків".

Деталі: За його словами, сам Херсон росіяни атакували 9 раз – вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

Також минулої доби через російські обстріли 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео УПЦ МП заявила, що Епіфаній не має дозволу на службу в Лаврі, і показала відео

Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше

фотоMaxar показує на супутникових знімках розбомблене передмістя Бахмута

Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут – ЗМІ

фотоЗМІ знайшли ймовірне місце тренування російських операторів бойових БПЛА

Зеленський: Путін хоче використати Різдво як прикриття, щоб зупинити ЗСУ

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни підірвали електростанцію під час відступу з Берислава – Резніков
На Херсонщині авто наїхало на російську вибухівку: 2 загиблих
Говорити про звільнення острова Великий Потьомкінський зарано – Сили оборони півдня
Останні новини
10:24
фотоCБУ пройшлась по церкавах УПЦ МП: знайшли символіку РФ, майно окупантів та агітки Медведчука
09:32
відео УПЦ МП заявила, що Епіфаній не має дозволу на службу в Лаврі, і показала відео
09:30
ЗМІ підрахували кількість вбитих мобілізованих росіян, без загиблих в Макіївці
09:27
У Бундестазі пообіцяли далі тиснути на Шольца: Після Marder будуть Leopard
09:02
Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше
08:42
Окупанти посилили перевірки у Старобільську через вдалі удари ЗСУ – ОВА
08:30
Мішель: Оголошення РФ про одностороннє припинення вогню фальшиве і лицемірне
08:14
Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів, літак і гелікоптер
07:52
Міноборони Литви про "мир" на Різдво: вбивці втомились і хочуть відпочити день
07:45
фотоУ Нікопольському районі ворог вдарив по громадах з важкої артилерії
Усі новини...