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Обстріли Донеччини: найбільших руйнувань зазнало Курахове, 2 загиблих

Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 січня 2023, 10:07
Обстріли Донеччини: найбільших руйнувань зазнало Курахове, 2 загиблих
Фото Кириленка у Telegram

Окупанти вночі та вранці гатили по населених пунктах Донеччини, 2 людини загинули на Горлівському напрямку, у Бахмуті 1 людина поранена.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове — місто зазнало кількох обстрілів, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 крамниці та обладнання на інфраструктурному об'єкті. Інтенсивних обстрілів зазнала Мар'їнка, а під ранок поодинокі прильоти зафіксовано по старій частині Авдіївки — без жертв".

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Деталі: За його словами, на Горлівському напрямку 2 людини загинули та 1 поранена у Бахмуті. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено ще 4 будинки та будівля лікарні. У Соледарі пошкоджено 5-поверхівку — ніхто не постраждав.

 

Також на Лисичанському напрямку росіяни завдали ракетного удару з С-300 по Лиману, а на території громади вели обстріли Торського і Зарічного — пошкодили будинок.

Теми: Донецька областьвійна
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