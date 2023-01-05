Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Донеччини: найбільших руйнувань зазнало Курахове, 2 загиблих

Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 січня 2023, 11:07
Фото Кириленка у Telegram

Окупанти вночі та вранці гатили по населених пунктах Донеччини, 2 людини загинули на Горлівському напрямку, у Бахмуті 1 людина поранена.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове — місто зазнало кількох обстрілів, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 крамниці та обладнання на інфраструктурному об'єкті. Інтенсивних обстрілів зазнала Мар'їнка, а під ранок поодинокі прильоти зафіксовано по старій частині Авдіївки — без жертв".

 

Деталі: За його словами, на Горлівському напрямку 2 людини загинули та 1 поранена у Бахмуті. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено ще 4 будинки та будівля лікарні. У Соледарі пошкоджено 5-поверхівку — ніхто не постраждав.

 

Також на Лисичанському напрямку росіяни завдали ракетного удару з С-300 по Лиману, а на території громади вели обстріли Торського і Зарічного — пошкодили будинок.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео УПЦ МП заявила, що Епіфаній не має дозволу на службу в Лаврі, і показала відео

Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше

фотоMaxar показує на супутникових знімках розбомблене передмістя Бахмута

Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут – ЗМІ

фотоЗМІ знайшли ймовірне місце тренування російських операторів бойових БПЛА

Зеленський: Путін хоче використати Різдво як прикриття, щоб зупинити ЗСУ

Усі новини...
Донецька область
Бахмут зруйнований на понад 60 відсотків – Кириленко
Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині, але успіху не мають – Зеленський
Окупанти вдарили по приватному сектору на Донеччині – ОП
Останні новини
11:20
США вперше дадуть Україні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням
11:17
Медведєв назвав невдячними українців, які відкинули "різдвяне перемир'я" від Путіна
11:08
Зросла кількість жертв передноворічного удару росіян по Києву
10:56
Як війна змінила корпоративне управління держкомпаній: підсумки 2022 року
10:50
УПЦ МП заявила, що Лаврські храми належать їй до кінця війни, і пригрозила криміналом
10:49
відеоХарківські гвардійці заспівали колядку у храмі, пошкодженому авіаударом РФ
10:47
Нафта в пʼятницю дещо зросла в ціні, однак тиждень завершиться значним падінням
10:24
фотоCБУ пройшлась по церкавах УПЦ МП: знайшли символіку РФ, майно окупантів та агітки Медведчука
09:32
відео УПЦ МП заявила, що Епіфаній не має дозволу на службу в Лаврі, і показала відео
09:30
ЗМІ підрахували кількість вбитих мобілізованих росіян, без загиблих в Макіївці
Усі новини...