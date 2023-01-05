Ердоган закликав Путіна до "одностороннього припинення вогню"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським президентом Владіміром Путіним, у якій обговорив війну в Україні.

Про це повідомила пресслужба турецького лідера, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема енергетичні, а також регіональні питання, зокрема російсько-українська війна та Сирія.

У розмові Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати, такими він назвав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Ердоган також заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення".

Щодо енергетичних питань, Ердоган сказав, що РФ і Туреччина зміцнили та продовжують зміцнювати інфраструктуру для створення хабу природного газу в Туреччині, і заявив, що вони прагнуть завершити дорожню карту та зробити конкретні кроки для реалізації цього проєкту якомога швидше.

Нагадаємо, у вівторок радник турецького президента Ібрагім Калін анонсував телефонні розмови Ердогана з президентами України та Росії.

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Чи відбулася розмова з Володимиром Зеленським, наразі не повідомлялося.

Востаннє Ердоган говорив із Зеленським 11 грудня. Тоді йшлося про гуманітарну допомогу Туреччини, "зернову угоду", ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та "формулу миру".