Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затримали заступника голови Одеської ОВА: хотів "відмазати" підлеглого від тюрми

"Українська правда"Четвер, 5 січня 2023, 12:25
фото СБУ

Правоохоронці викрили в корупції заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Одеської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.

 

За 35 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник.

Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України".

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім'я чиновника, але за даними джерела УП, ідеться про Олега Муратова.

У межах контролю за вчиненням злочину спецслужба задокументувала факт передачі посадовцю "авансу" в розмірі 27 тисяч доларів.

ВІДЕО ДНЯ
 

Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили: понад 45 тис. дол.; більше ніж 21 тис. євро; золоті злитки та монети.

 

Наразі на розгляді суду перебуває клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучене майно.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство та корупція.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Довідково: За даними з відкритих джерел, Олег Михайлович Муратов народився 14 січня 1975 року в Херсонській області. За освітою – економіст.

З 2002 по 2015 рік працював на різних посадах в Одеській облдержадміністрації.

У 2015 році Муратов намагався обратися депутатом до Одеської міської ради від БПП "Солідарність", але йому забракло голосів.

У вересні 2016 року Муратов переміг у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника Південного офісу Держаудитслужби. 2016-2020 рр. - начальник Південного офісу Держаудитслужби.

У грудні 2020 року призначений заступником голови Одеської ОДА.

У 2020-му Муратов балотувався в депутати одеської обласної ради від "Слуги народу", але не обрався.

Теми: ОдесакорупціяСБУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

документСлужба Епіфанія в Лаврі буде – заповідник уклав договір з ПЦУ

фотоЛукашенко навідався до військ РФ у Білорусі: "Спільну справу робимо"

відео УПЦ МП заявила, що Епіфаній не має дозволу на службу в Лаврі, і показала відео

Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше

фотоMaxar показує на супутникових знімках розбомблене передмістя Бахмута

Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут – ЗМІ

Усі новини...
Одеса
В Одесі врятували собаку, який потрапив у вигрібну яму
В Одесі знесли пам'ятники Катерині ІІ і Суворову
В Одесі почали демонтувати пам'ятник Катерині ІІ
Останні новини
12:49
По всій Україні повітряна тривога, в Білорусі – в небі винищувачі
12:38
"Нафтогаз" зазнав більше 3 мільйонів кібератак у 2022 році
12:37
Росіяни готують теракти в храмах окупованих територій на Різдво – Верещук
12:36
В Україні безоплатно лікуватимуть отримані через війну опіки та рубці
12:33
фото Росія перекинула в Білорусь ще 50 одиниць військової техніки
12:30
США можуть передати Україні разом із Bradley протитанкові ракети та інші боєприпаси - ЗМІ
12:28
Споживання електроенергії зростає через похолодання, області знову отримали ліміти
12:27
фотоРосія вимагає від Сербії уникати міжнародних зустрічей без участі РФ
12:20
фотоРосіяни другий день поспіль обстрілюють пожежні частини Херсона: є загиблі
12:11
Скільки пар одружилося і дітей народилося у Києві з 24 лютого – розповіли в КМДА
Усі новини...