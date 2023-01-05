Затримали заступника голови Одеської ОВА: хотів "відмазати" підлеглого від тюрми

Правоохоронці викрили в корупції заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Одеської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.

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За 35 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник.

Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України".

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім'я чиновника, але за даними джерела УП, ідеться про Олега Муратова.

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У межах контролю за вчиненням злочину спецслужба задокументувала факт передачі посадовцю "авансу" в розмірі 27 тисяч доларів.

Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили: понад 45 тис. дол.; більше ніж 21 тис. євро; золоті злитки та монети.

Наразі на розгляді суду перебуває клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучене майно.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство та корупція.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Довідково: За даними з відкритих джерел, Олег Михайлович Муратов народився 14 січня 1975 року в Херсонській області. За освітою – економіст.

З 2002 по 2015 рік працював на різних посадах в Одеській облдержадміністрації.

У 2015 році Муратов намагався обратися депутатом до Одеської міської ради від БПП "Солідарність", але йому забракло голосів.

У вересні 2016 року Муратов переміг у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника Південного офісу Держаудитслужби. 2016-2020 рр. - начальник Південного офісу Держаудитслужби.

У грудні 2020 року призначений заступником голови Одеської ОДА.

У 2020-му Муратов балотувався в депутати одеської обласної ради від "Слуги народу", але не обрався.