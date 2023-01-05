Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Затримали заступника голови Одеської ОВА: хотів "відмазати" підлеглого від тюрми

"Українська правда"Четвер, 5 січня 2023, 11:25
Затримали заступника голови Одеської ОВА: хотів відмазати підлеглого від тюрми
фото СБУ

Правоохоронці викрили в корупції заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Одеської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.

Реклама:
 

За 35 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник.

Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України".

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім'я чиновника, але за даними джерела УП, ідеться про Олега Муратова.

ВІДЕО ДНЯ

У межах контролю за вчиненням злочину спецслужба задокументувала факт передачі посадовцю "авансу" в розмірі 27 тисяч доларів.

 

Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили: понад 45 тис. дол.; більше ніж 21 тис. євро; золоті злитки та монети.

 

Наразі на розгляді суду перебуває клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучене майно.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство та корупція.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Довідково: За даними з відкритих джерел, Олег Михайлович Муратов народився 14 січня 1975 року в Херсонській області. За освітою – економіст.

З 2002 по 2015 рік працював на різних посадах в Одеській облдержадміністрації.

У 2015 році Муратов намагався обратися депутатом до Одеської міської ради від БПП "Солідарність", але йому забракло голосів.

У вересні 2016 року Муратов переміг у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника Південного офісу Держаудитслужби. 2016-2020 рр. - начальник Південного офісу Держаудитслужби.

У грудні 2020 року призначений заступником голови Одеської ОДА.

У 2020-му Муратов балотувався в депутати одеської обласної ради від "Слуги народу", але не обрався.

Теми: ОдесакорупціяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Одеса
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: