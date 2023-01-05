Масштабна схема поборів на Одеській митниці: гроші ховали під плінтусами, в обігрівачах і туалеті

Працівники Державного бюро розслідувань заявляють про викриття масштабної схеми поборів на Одеській митниці.

Джерело: пресслужба ДБР, прокуратура Одещини

Дослівно ДБР: "За оперативними даними, митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон. Це підтверджують й обшуки адмінбудівлі митного поста.

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Працівники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори лише за декілька годин зміни встигли "заробити" понад 65 тисяч гривень. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті".

Деталі: Повідомляється, що під час спецоперації було затримано інспектора Одеської митниці, який вимагав з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну.

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Митник брав гроші за не створення штучних проблем при митному оформленні генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання посадовцем хабарів на кілька тисяч доларів США.

ДБР затримало інспектора "на гарячому" після чергового отримання грошей.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та обрання інспектору запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Що передувало: ДБР виявило прихований товар на Одеській митниці вартістю понад 1,5 млрд гривень.

Під час обшуків на території контейнерних терміналів працівники Бюро знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування.