Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Масштабна схема поборів на Одеській митниці: гроші ховали під плінтусами, в обігрівачах і туалеті

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 січня 2023, 12:58
Масштабна схема поборів на Одеській митниці: гроші ховали під плінтусами, в обігрівачах і туалеті
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань заявляють про викриття масштабної схеми поборів на Одеській митниці.

Джерело: пресслужба ДБР, прокуратура Одещини

Дослівно ДБР: "За оперативними даними, митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон. Це підтверджують й обшуки адмінбудівлі митного поста.

Реклама:

Працівники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори лише за декілька годин зміни встигли "заробити" понад 65 тисяч гривень. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті".

Деталі: Повідомляється, що під час спецоперації було затримано інспектора Одеської митниці, який вимагав з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Митник брав гроші за не створення штучних проблем при митному оформленні генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання посадовцем хабарів на кілька тисяч доларів США.

ДБР затримало інспектора "на гарячому" після чергового отримання грошей.

 

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та обрання інспектору запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

 

Що передувало: ДБР виявило прихований товар на Одеській митниці вартістю понад 1,5 млрд гривень.

Під час обшуків на території контейнерних терміналів працівники Бюро знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування.

Теми: митницякорупціяДБРОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
митниця
Дію "еЧерги" для проходження митниці незабаром поширять на автобуси та легковики
Від автомобілів до цигарок і лісоматеріалів: який конфіскат митники передають на оборону
Зеленський обіцяє податкову без податківців і митницю без митників
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: