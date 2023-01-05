Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Масштабна схема поборів на Одеській митниці: гроші ховали під плінтусами, в обігрівачах і туалеті

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 січня 2023, 13:58
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань заявляють про викриття масштабної схеми поборів на Одеській митниці.

Джерело: пресслужба ДБР, прокуратура Одещини

Дослівно ДБР: "За оперативними даними, митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон. Це підтверджують й обшуки адмінбудівлі митного поста.

Працівники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори лише за декілька годин зміни встигли "заробити" понад 65 тисяч гривень. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті".

Деталі: Повідомляється, що під час спецоперації було затримано інспектора Одеської митниці, який вимагав з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну.

Митник брав гроші за не створення штучних проблем при митному оформленні генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

ВІДЕО ДНЯ

Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання посадовцем хабарів на кілька тисяч доларів США.

ДБР затримало інспектора "на гарячому" після чергового отримання грошей.

 

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та обрання інспектору запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

 

Що передувало: ДБР виявило прихований товар на Одеській митниці вартістю понад 1,5 млрд гривень.

Під час обшуків на території контейнерних терміналів працівники Бюро знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування.

Теми: митницякорупціяДБРОдеса
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

документ, доповнено Служба Епіфанія в Лаврі буде – заповідник уклав договір з ПЦУ

фотоЛукашенко навідався до військ РФ у Білорусі: "Спільну справу робимо"

відео УПЦ МП заявила, що Епіфаній не має дозволу на службу в Лаврі, і показала відео

Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше

фотоMaxar показує на супутникових знімках розбомблене передмістя Бахмута

Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут – ЗМІ

Усі новини...
митниця
На Житомирській митниці виявили товари з РФ на 1,5 млн
Зрада відміняється. Давайте розберемося, що насправді не так з дронами
Зарядні станції, генератори, павербанки: на Львівщині зупинили вантажівку через мито
Останні новини
13:40
Ткаченко розкрив деталі отримання дозволу ПЦУ на різдвяну службу в Лаврі
13:39
Витяг з Єдиного державного реєстру став доступний на порталі "Дія"
13:38
Президентка Угорщини всупереч позиції Заходу похвалила "перемир'я" від Путіна
13:38
У правлячій коаліції Німеччини уточнили, коли і скільки БМП Marder отримає Україна
13:28
Міноборони РФ запевняє, що припинило вогонь
13:15
В Україні змінився алгоритм отримання водійського посвідчення
13:12
Росіяни випустили ракети по Краматорську, поцілили у житловий будинок – ОП
13:05
фотоРосіянин написав у паспорті "путін х..ло", щоб не виганяли з України - ДПСУ
13:03
фотоШколярка з Кропивницького задля ЗСУ обрізала косу, яку ростила 17 років
12:49
По всій Україні повітряна тривога, в небі російські винищувачі
Усі новини...