Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін заявив Ердогану, що Україна має змиритися з втратою територій для діалогу

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 14:29
Ердоган і Путін на зустрічі у вересні 2022 року. Фото AFP via Getty Images

У четвер президент Росії Владімір Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану у телефонній розмові, що Росія відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

Про це заявили у Кремлі за підсумками розмови Ердогана і Путіна, пише "Європейська правда".

У Путіна зазначили, що він говорив про "деструктивну роль Заходу", який "накачує Україну озброєннями". 

При цьому Путін начебто знову "підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу" - за умови, що влада у Києві виконає "відомі вимоги", які неодноразово озвучувалися, та буде враховувати "нові територіальні реалії".

Крім того, за словами Кремля, Путін та Ердоган обговорили стамбульські домовленості про вивезення українського зерна та поставки продовольства та добрив із Росії.

"Підкреслено необхідність сумлінного комплексного підходу, який передбачає усунення всіх бар'єрів для російського експорту", - зазначено у повідомленні Кремля.

Пресслужба Ердогана заявила, що турецький президент запропонував Путіну підкріпити заклики до миру та переговорів одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у вівторок радник турецького президента Ібрагім Калин анонсував телефонні розмови Ердогана з президентами України та Росії.

Чи відбулася розмова з Володимиром Зеленським, наразі не повідомлялося.

Теми: ПутінЕрдоганвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ткаченко розкрив деталі отримання дозволу ПЦУ на різдвяну службу в Лаврі

Міноборони РФ запевняє, що припинило вогонь

документ, доповнено Служба Епіфанія в Лаврі буде – заповідник уклав договір з ПЦУ

фотоЛукашенко навідався до військ РФ у Білорусі: "Спільну справу робимо"

відео УПЦ МП заявила, що Епіфаній не має дозволу на службу в Лаврі, і показала відео

Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше

Усі новини...
Путін
Ердоган закликав Путіна до "одностороннього припинення вогню"
Міська влада Гааги підтримує проведення спецтрибуналу над Путіним у місті
Буданов дав прогноз щодо смерті Путіна: Дуже швидко і скоро
Останні новини
15:09
Абрамович за три тижні до війни переписав на своїх дітей мільярдні трасти – ЗМІ
15:05
фотоУ Дніпрі знесли пам’ятник Ломоносову
14:58
фотоСБУ ідентифікувала російських ОМОНівців, які катували українців на Запоріжжі
14:55
Приватбанк запускає пільгові кредити для бізнесу на купівлю генераторів та старлінків
14:49
оновлено від 12:49Повітряна тривога по всій Україні тривала майже 2 годни, в небі були російські винищувачі
14:40
Новорічні віншування: добірка традиційних вітань з новорічними святами та Різдвом
14:27
інфографіка Українці не вірять, що між політичним та військовим керівництвом є конфлікт – КМІС
14:25
На Закарпатті прикордонники врятували ухилянта, який намагався переплисти Тису
14:19
Жеваго досі перебуває під вартою - джерело
14:17
Додому на свята: що можна ввозити в Україну через "червоний" і "зелений" митні коридори
Усі новини...