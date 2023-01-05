Путін заявив Ердогану, що Україна має змиритися з втратою територій для діалогу

Ердоган і Путін на зустрічі у вересні 2022 року. Фото AFP via Getty Images

У четвер президент Росії Владімір Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану у телефонній розмові, що Росія відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

Про це заявили у Кремлі за підсумками розмови Ердогана і Путіна, пише "Європейська правда".

У Путіна зазначили, що він говорив про "деструктивну роль Заходу", який "накачує Україну озброєннями".

При цьому Путін начебто знову "підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу" - за умови, що влада у Києві виконає "відомі вимоги", які неодноразово озвучувалися, та буде враховувати "нові територіальні реалії".

Крім того, за словами Кремля, Путін та Ердоган обговорили стамбульські домовленості про вивезення українського зерна та поставки продовольства та добрив із Росії.

"Підкреслено необхідність сумлінного комплексного підходу, який передбачає усунення всіх бар'єрів для російського експорту", - зазначено у повідомленні Кремля.

Пресслужба Ердогана заявила, що турецький президент запропонував Путіну підкріпити заклики до миру та переговорів одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення".

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Нагадаємо, у вівторок радник турецького президента Ібрагім Калин анонсував телефонні розмови Ердогана з президентами України та Росії.

Чи відбулася розмова з Володимиром Зеленським, наразі не повідомлялося.