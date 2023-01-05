Путін відправив до країн НАТО "Горшкова" з "Цирконами": Медведєв зловтішається

Фрегат російського флоту "Адмірал Горшков", озброєний гіперзвуковими ракетами "Циркон", відправився з Росії в Атлантичний океан. Заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв заявив, що судно йде до берегів країн НАТО.

Джерело: Військово-морські сили України у Facebook, Медведєв у Telegram

Деталі: За даними ВМС, церемонію відправки "Горшкова" особисто очолив президент Росії Владімір Путін.

Планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. В ході бойової служби заплановано учбове застосування гіперзвукових ракет "Циркон".

На думку військових, таким чином РФ намагається відвернути увагу від невдач у війні з Україною, зокрема у Чорному морі.

Дослівно: "Здобутки Чорноморського флоту відсутні, тому на державний рівень було винесено заходи щодо виходу в дальній похід, подалі від акваторії Чорного моря".

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Більше деталей: Медведєв у свою чергу заявив, що відправка відбулася 4 січня і її мета наближення до країн НАТО і створення загрози для США зокрема.

Пряма мова: "Головний подарунок до Нового року з боєкомплектом ракет "Циркон" вирушив учора до берегів країн НАТО. 1000 км дальності їх застосування з гіперзвуком у 9 Махів і можливістю використовувати будь-який заряд з гарантією долають будь-яку ППО. Нехай постоїть десь за 100 миль від берега, ближче до річки Потомак (річка біля столиці США - УП). Тож радійте! Приведе до тями будь-кого, хто становитиме пряму загрозу Росії і нашим союзникам".

ВМС України нагадали, що на сьогоднішній день ЗСУ уже знищили 16 кораблів та катерів ЧФ РФ, ще декілька одиниць пошкодили.