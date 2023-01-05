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У рідному місті Путіна спалахнув і горить білоруський завод

Євген КізіловЧетвер, 5 січня 2023, 14:51
У рідному місті Путіна спалахнув і горить білоруський завод
Пожежа на "Білорусь-МТЗ" у Санкт-Петербурзі, скриншот

5 січня в російському місті Санкт-Петербург загорівся завод "Білорусь-МТЗ". За даними МНС, пожежу вдалося лише локалізувати.

Джерело: сайт міськуправління Міністерства надзвичайних ситуацій РФ

Деталі: Повідомляється, що пожежа вже призвела до загибелі двох людей.

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Пожежа почалася близько 9-ї години ранку у дво-триповерховій виробничій будівлі на Пулковському шосе в Петербурзі. Там розташовується ЗАТ "Білорусь-МТЗ", яке постачає і виробляє трактори та комунальну техніку. Вогонь поширився на площу 420 кв. м.

 

Через дві години пожежу вдалося локалізувати, але не ліквідувати.

За словами гендиректора заводу Владислава Секержицького, причина пожежі поки незрозуміла, на місці події працюють екстрені служби.

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Зазначається, що порушень у роботі заводу виявлено не було.

Підприємство засноване в Санкт-Петербурзі 1997 року - воно є дилером МТЗ, Бобруйського заводу тракторних деталей і агрегатів і кількох російських компаній, поставляє трактори з Білорусі та виробляє комунальну і спецтехніку.

 

Теми: РосіяпожежаПутін
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