Росіяни два тижні як закрили для людей "коридор життя" в Запорізькій області

Окупанти за два тижні пропустили лише одну людину на підконтрольну Україні територію Запорізької області по дорозі із Василівки до Запоріжжя.

Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу в Медіацентрі Україна

Наразі ворог не дозволяє людям залишати тимчасово окуповану територію Запорізької області через так званий "коридор життя".

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Пряма мова: "Основний напрямок, який у нас працював, — цей „коридор життя" між Василівкою і Запоріжжям в селі Кам’янське, — він закритий. За минулу добу пройшла одна людина, керівник одного з освітніх закладів, якого, як він стверджує, змушували колаборувати.

Він відмовлявся, його привезли та висадили в Василівці, і він пішки йшов 15 кілометрів до Кам’янського. Це єдина людина, яка за останні майже два тижні змогла вийти з окупованих територій. Для всіх інших закритий шлях".

Деталі: Старух розповів, що окупанти виставляли обмеження до 15 січня, проте наразі немає ознак того, що коридор відкриють і люди зможуть виїхати.

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