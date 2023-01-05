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У Мінську затримали священника, який молився за українських воїнів

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 січня 2023, 16:25
У Мінську затримали священника, який молився за українських воїнів
Мінський храм ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Фото: pravminsk.by

У столиці Білорусі правоохоронці затримали священника через те, що він "молився за захисників України", силовикам також не сподобалися його "націоналістичні татуювання" і пристрасть до відеоігор. 

Джерело: білоруське видання "Зеркало"

Деталі: На православного священника Діонісія Коростельова донесли через молебень за захисників України. На відеозаписі з вибаченнями священник пояснив, що 1 січня отримав записку про молебень "за воїнів і захисників України" і відслужив його. Один із відвідувачів храму висловив йому невдоволення.

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Силовики стверджують, що Коростельов "проповідував ворожу агресивну риторику, намагаючись розпалювати ненависть". Вони також заявили, що він притягувався до відповідальності за участь у протестах і має "націоналістичні татуювання". Як повідомляє видання, це герб "Погоня", який внесено до Державного списку історико-культурних цінностей Білорусі.

Крім того, правоохоронцям не сподобалося, що священик "у вільний час грає в комп'ютерні ігри в мережі під дивним ніком" і "поширює БЧБ-символіку (біло-червоно-білий прапор Білорусі) і відповідні ідеї".

"Зеркало" повідомляє, що на священника донесла провладна активістка з Гродно Ольга Бондарєва, яка "давно намагається зачистити культурний простір Білорусі". Восени 2021 року силовики вже проводили обшук у Коростельова. На якій підставі – невідомо.

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Теми: Білорусьрелігія
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