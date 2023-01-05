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У Латвії затримали російського пропагандиста за підозрою у порушенні санкцій ЄС

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 17:36

Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала колишнього шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема у зв'язку з підозрою в наданні економічних ресурсів кремлівському пропагандистському ресурсу, на який поширюються санкції Європейського Союзу.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, Касема, який має громадянство Латвії, затримали 3 січня. Затримання відбулося в рамках кримінальної справи, порушеної VDD через можливе порушення санкцій ЄС.

У 2013 році Касем балотувався на виборах до Саласпілської повітової ради від партії "Saskaņa", але згодом був виключений з партії через те, що відео з його протестом проти результатів виборів до органів місцевого самоврядування привернуло широку увагу в соціальних мережах та інших інтернет-порталах.

У 2018 році Касем балотувався на виборах до Сейму від партійного об'єднання "За альтернативу". Він значився як журналіст кремлівського пропагандистського ЗМІ "Россия сегодня".

Пізніше Касем став редактором "Sputnik Lietuva", але у 2019 році Литва оголосила його "персоною нон-грата і заборонила в'їзд до країни на п'ять років.

В останні роки Касем регулярно перебував у Росії, де брав участь у різних російських пропагандистських програмах, в тому числі і після російського вторгнення в Україну. Наприкінці 2022 року Касем приїхав до Латвії, де зустрів 2023 рік.

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Касему оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Адвокат Касема повідомила, що вона ще не отримала матеріали справи, але після цього прийме рішення про оскарження рішення про арешт.

Нагадаємо, на початку березня 2022 hjre за рішенням Ради ЄС, у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik. Аналогічне рішення також ухвалили зокрема Канада і Чорногорія.

Водночас, нещодавно стало відомо, що RT починає мовлення у Сербії. В МЗС України закликали не видавати дозвіл на його роботу. 

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Теми: ЛатвіяпропагандаРосія
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