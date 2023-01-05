Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина може надати БМП Marder Україні після рішення Франції про танки - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 18:25

Німеччина виведе військову підтримку України на новий рівень і може розпочати постачання Україні бойових машин піхоти "Marder".

Про це пише Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, в німецьких урядових колах говорять про "якісний крок" у військовій підтримці України. Мова може йти про постачання бойових машин піхоти Marder, які можуть надійти зі складів Бундесверу, але більш ймовірно - з промислових запасів.

Український уряд давно просить про ці БМП. Як повідомляється, рішення було прийнято у тісній координації з Францією та США. Досі не зрозуміло, скільки одиниць буде поставлено і коли.

У середу  президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі колісні танк AMX-10 RC будуть поставлені в Україну. Президент США Джо Байден, зі свого боку, заявив, що розглядає можливість надання Україні бойових машин піхоти Bradley.

Уряди США та Німеччини можуть оголосити про свою частину угоди на цьому тижні. Три країни обговорювали це питання протягом кількох тижнів.

Очевидно, що Захід хоче таким чином зміцнити Україну перед тим, як Росія може розпочати новий масштабний наступ на Україну, ймовірно, навесні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після рішення Франції про постачання Україні колісних танків і бронемашин Вільна демократична партія Німеччини закликала канцлера Олафа Шольца змінити курс, заявивши, що з рішенням Парижа перестав діяти німецький аргумент про неможливість самостійних кроків у питанні постачання танків.

Читайте також інтерв'ю нового посла України в Німеччині Олексія Макеєва - "Перемогти Росію можна тільки зброєю. Моя задача – переконати в цьому німців"

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: НімеччинаЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українці мають бути готовими до відновлення аварійних відключень світла – Шмигаль

В РНБО зробили прогноз на 2023 рік: українські війська підуть у наступ

відеоГеоргіївські стрічки та печатки з орлами: ДБР обшукало маєток колаборанта Сальда

Ткаченко розкрив деталі отримання дозволу ПЦУ на різдвяну службу в Лаврі

документ, доповнено Служба Епіфанія в Лаврі буде – заповідник уклав договір з ПЦУ

фотоЛукашенко навідався до військ РФ у Білорусі: "Спільну справу робимо"

Усі новини...
Німеччина
В уряді Німеччини після рішення Парижа про танки пообіцяли нові поставки зброї Україні
Німеччина введе обов’язкові тести на COVID-19 для мандрівників з Китаю
Німецька опозиція вимагає у Шольца ініціювати з союзниками поставку Україні танків
Останні новини
18:49
Путін нікого не введе в оману припиненням вогню, РФ має вивести війська з України – МЗС Франції
18:48
ЗСУ уразили пункт дислокації росіян поблизу Криму: десятки поранених
18:45
відеоВ будівлі МЗС РФ спрацювала пожежна сигналізація. Приїхали рятувальники
18:24
Українці мають бути готовими до відновлення аварійних відключень світла – Шмигаль
18:17
мапаВ окупованому Маріуполі спрацювала ППО – радник мера
18:06
ЄС закликає уряд України затвердити державну антикорупційну програму
17:59
Україна отримала всі виділені ОАЕ 2,5 тисячі генераторів
17:54
Росія вербує найманців на Балканах – Спротив
17:41
Службу Епіфанія в Лаврі охоронятиме поліція
17:21
Естонська розвідка вважає, що мобілізація в Росії після першої хвилі не припинялася
Усі новини...