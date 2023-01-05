Німеччина може надати БМП Marder Україні після рішення Франції про танки - ЗМІ

Німеччина виведе військову підтримку України на новий рівень і може розпочати постачання Україні бойових машин піхоти "Marder".

Про це пише Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, в німецьких урядових колах говорять про "якісний крок" у військовій підтримці України. Мова може йти про постачання бойових машин піхоти Marder, які можуть надійти зі складів Бундесверу, але більш ймовірно - з промислових запасів.

Український уряд давно просить про ці БМП. Як повідомляється, рішення було прийнято у тісній координації з Францією та США. Досі не зрозуміло, скільки одиниць буде поставлено і коли.

У середу президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі колісні танк AMX-10 RC будуть поставлені в Україну. Президент США Джо Байден, зі свого боку, заявив, що розглядає можливість надання Україні бойових машин піхоти Bradley.

Уряди США та Німеччини можуть оголосити про свою частину угоди на цьому тижні. Три країни обговорювали це питання протягом кількох тижнів.

Очевидно, що Захід хоче таким чином зміцнити Україну перед тим, як Росія може розпочати новий масштабний наступ на Україну, ймовірно, навесні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після рішення Франції про постачання Україні колісних танків і бронемашин Вільна демократична партія Німеччини закликала канцлера Олафа Шольца змінити курс, заявивши, що з рішенням Парижа перестав діяти німецький аргумент про неможливість самостійних кроків у питанні постачання танків.

Читайте також інтерв'ю нового посла України в Німеччині Олексія Макеєва - "Перемогти Росію можна тільки зброєю. Моя задача – переконати в цьому німців".