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Міноборони Німеччини обговорює постачання Україні від 20 до 40 БМП Marder - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 19:27

У Міністерстві оборони Німеччини обговорюють можливий обсяг поставок бойових машин піхоти Marder Україні, цифри коливаються від 20 до 40 одиниць.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці старі моделі на складах і вони вже відремонтовані.

Також можуть бути моделі зі складів Бундесверу, які можуть бути замінені в найближчі місяці новими або відремонтованими БМП від промисловості.

Бундесвер міг би забезпечити необхідну підготовку українських екіпажів за аналогією з артилерією чи системами ППО, які вже були поставлені. Відповідні плани в армії вже є, але бракує політичного рішення. У будь-якому випадку, навчання можуть бути активізовані в будь-який момент, вважають у Берліні.

Раніше інше німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що Німеччина виведе військову підтримку України на новий рівень і може розпочати постачання Україні бойових машин піхоти "Marder".

Як відомо, резидент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі колісні танк AMX-10 RC будуть поставлені в Україну. Президент США Джо Байден, зі свого боку, заявив, що розглядає можливість надання Україні бойових машин піхоти Bradley.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після рішення Франції про постачання Україні колісних танків і бронемашин Вільна демократична партія Німеччини закликала канцлера Олафа Шольца змінити курс, заявивши, що з рішенням Парижа перестав діяти німецький аргумент про неможливість самостійних кроків у питанні постачання танків.

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Теми: Німеччиназброя
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