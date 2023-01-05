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"Хохлів скоро не буде, ще трохи": ГУР опублікувало розмову окупанта з дружиною

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 січня 2023, 19:59
ЕМБЛЕМА ГУР, TELEGRAM РОЗВІДКИ

Українська розвідка оприлюднила перехоплення телефонної розмови російського окупанта з дружиною.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Пряма мова: 

– Кісуль, це всього лише хохли, це всього лише непотріб, це всього лише пил, блін. Ну чому ви за них переживаєте? Бл*ть, це нас скоро не буде, нас зітруть із землі. Наших людей цих усіх кінчать там. А кого не вб'ють – будуть самі повзти і просити про пощаду. Забудь ти про цю націю, не буде її ніколи в житті. Залишилося зовсім трохи: її зітруть із землі і все – не буде цієї хохляцької ненависті.

Вони самі винні в тому, що накоїли, тому нехай уже вмирають швиденько.

– А діти? 

– Пох*й на них теж. Я їб*в у рот їхніх дітей, усіх дітей у*бків. Убл*дків навчають у таборах, розумієш, щоб ненавиділи росіян – ось і все. Хохляцька дитина – треба бл*ть задушити нах*й. Ще в утробі нах*й. Тому я буду так і робити. І роблю. Гаразд, усе.

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Теми: розвідкавійна
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