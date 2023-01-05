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США нададуть Україні новий пакет допомоги, який включатиме 50 БМП Bradley - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 20:22

Новий пакет американської зброї для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley, а його вартість складе приблизно 2,8 млрд. доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Очікується, що останній пакет безпекової допомоги для України буде представлений у п'ятницю, повідомили офіційні особи.

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За словами одного з посадовців, близько 800 мільйонів доларів із загальної суми пакету у 2,8 мільярда доларів надійшло з програми "Іноземне військове фінансування" для допомоги Україні у закупівлі озброєнь.

Решта коштів надійшла з президентських повноважень щодо озброєнь для України, яке дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари, такі як "Хаммери", вантажівки та боєприпаси зі своїх запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

БМП Bradley з середини 1980-х років використовується армією США як основний транспортний засіб для перевезення військ на полі бою. Американська армія має тисячі одиниць цих бойових машин.

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Нагадаємо, у Міністерстві оборони Німеччини обговорюють можливий обсяг поставок бойових машин піхоти Marder Україні, цифри коливаються від 20 до 40 одиниць.

Як відомо, резидент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі колісні танк AMX-10 RC будуть поставлені в Україну. Президент США Джо Байден, зі свого боку, заявив, що розглядає можливість надання Україні бойових машин піхоти Bradley.

Теми: СШАзброя
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