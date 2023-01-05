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Байден після розмови з Шольцом: США надають Україні БМП Bradley, Німеччина – Marder

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 20:43

Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти "Bradley", а Німеччина планує передати бронемашини "Marder".

Про це йдеться в заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою, обидві країни планують провести навчання українських військових на відповідних системах.

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"Президент Байден та канцлер Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві.

"Вони підтвердили свою підтримку суверенітету та незалежності України. Вони підтвердили свою непохитну солідарність з Україною та українським народом перед обличчям російської агресії", - заявили в Білому домі.

Раніше ЗМІ повідомили, що в п'ятницю США представлять новий пакет безпекової допомоги для України, який включатиме близько 50 бойових машин Bradley, а його вартість складе приблизно 2,8 млрд. доларів.

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Також повідомлялося, що у Міністерстві оборони Німеччини обговорюють можливий обсяг поставок бойових машин піхоти Marder Україні, цифри коливаються від 20 до 40 одиниць.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі колісні танк AMX-10 RC будуть поставлені в Україну

Нагадаємо, Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

Теми: БайденСШАНімеччиназброя
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