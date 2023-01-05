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Зеленський росіянам: Звільніться від страху перед однією людиною хоча б на Різдво

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 січня 2023, 21:32
Зеленський росіянам: Звільніться від страху перед однією людиною хоча б на Різдво
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО УП

Президент Володимир Зеленський звернувся до росіян і закликав їх знайти в собі сміливість, щоб хоча б під час Різдва звільнитися від ганебного страху перед однією людиною в Кремлі, яка знищує їхню країну.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "А щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше (не "тимчасове перемир'я" на Різдво - ред.). Потрібно, щоб громадяни Росії знайшли в собі сміливість хоча б на 36 годин хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі. 

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Ваш страх перед ним знищує вашу країну, яка теж уже глибоко... але не в бункері".

Деталі: Зеленський нагадав, що Росія втратила на цій війні вже майже 110 тисяч солдатів, і ті, хто послав їх на смерть, точно не цінують життя і не прагнуть миру.

"Закінчити війну – це закінчити агресію вашої держави. Навіть коли ваші ракети і дрони не б'ють по наших містах, терор на окупованих територіях триває. Жодних перепочинків ви українцям не даєте. Людей катують, б'ють струмом, ґвалтують. Це триває щодня, поки ваші солдати на нашій землі.

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І війна закінчиться – тоді, коли ваші солдати або підуть, або ми їх виженемо. Тож нехай забирають унітази – вони їм у дорозі знадобляться – і повертаються до себе. За наш кордон. Від 1991 року".

Теми: ЗеленськийРосіяперемир’я
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