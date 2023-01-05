Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В січні і на початку лютого маємо підготуватися до нових мобілізованих з РФ – Зеленський

"Українська правда"Четвер, 5 січня 2023, 22:36
Фото: ОП

Україна повинна використати найближчі два місяці, щоб підготуватися до підсилення Росії новими мобілізованими.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського  

Пряма мова: "Сьогодні ж (5 січня – ред.) провів і засідання Ставки – присвячене передусім потребам Збройних Сил України та усіх наших Сил оборони і безпеки. Ми розуміємо, що маємо використати найближчий час – січень і початок лютого, щоб бути готовими до будь-яких спроб терористів ввести в дію нові мобілізаційні ресурси Росії".

Деталі: Також Зеленський заявив, що Росії "не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи".

Пряма мова: "Світ знатиме у всіх деталях – як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо".

Передісторія:

  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Російське керівництво ухвалило рішення про початок нової хвилі мобілізації з 5 січня 2023 року через брак живої сили.

ВІДЕО ДНЯ

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: ЗеленськийРосіямобілізація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні

відеоЗеленський привітав українців із Різдвом: кожній родині - достатку, а Україні - перемоги

Українці мають бути готовими до відновлення аварійних відключень світла – Шмигаль

Службу Епіфанія в Лаврі охоронятиме поліція

В РНБО зробили прогноз на 2023 рік: українські війська підуть у наступ

відеоГеоргіївські стрічки та печатки з орлами: ДБР обшукало маєток колаборанта Сальда

Усі новини...
Зеленський
Зеленський росіянам: Звільніться від страху перед однією людиною хоча б на Різдво
Зеленський: Путін хоче використати Різдво як прикриття, щоб зупинити ЗСУ
Ердоган знову запропонував Зеленському посередництво у переговорах з РФ
Останні новини
22:30
Муся, миші і котячий масаж: історія дружби між кішкою та військовим ЗСУ
22:23
Окупанти планують мобілізувати у Горлівці дві тисячі людей – Спротив
22:07
Росія планує після зимових свят мобілізувати пів мільйона людей - розвідка
21:50
БМП Bradley, САУ, ракети і сотні тисяч боєприпасів: Пентагон опублікував перелік зброї Україні на $3 млрд
21:44
Зеленський про нову допомогу США: Вчасно та сильно
21:15
Німеччина передала Україні 20 РСЗВ на шасі пікапа і броньовані ремонтно-евакуаційні машини
21:10
відеоЯ просто придурок. Треба було повістку не брати: ГУР оприлюднило нове перехоплення розмов окупантів
20:56
Українське кіно у 2022: без Росії, з перемогами і відкритими питаннями
20:55
Миколаїв отримав 280 генераторів від Британії
20:27
У Мелітополі пролунав вибух неподалік вокзалу – мер
Усі новини...