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В січні і на початку лютого маємо підготуватися до нових мобілізованих з РФ – Зеленський

"Українська правда"Четвер, 5 січня 2023, 21:36
В січні і на початку лютого маємо підготуватися до нових мобілізованих з РФ – Зеленський
Фото: ОП

Україна повинна використати найближчі два місяці, щоб підготуватися до підсилення Росії новими мобілізованими.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського  

Пряма мова: "Сьогодні ж (5 січня – ред.) провів і засідання Ставки – присвячене передусім потребам Збройних Сил України та усіх наших Сил оборони і безпеки. Ми розуміємо, що маємо використати найближчий час – січень і початок лютого, щоб бути готовими до будь-яких спроб терористів ввести в дію нові мобілізаційні ресурси Росії".

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Деталі: Також Зеленський заявив, що Росії "не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи".

Пряма мова: "Світ знатиме у всіх деталях – як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Російське керівництво ухвалило рішення про початок нової хвилі мобілізації з 5 січня 2023 року через брак живої сили.

Теми: ЗеленськийРосіямобілізація
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