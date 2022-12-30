Росія планує нову хвилю мобілізації з 5 січня – Буданов

Російське керівництво ухвалило рішення про початок нової хвилі мобілізації з 5 січня 2023 року через брак живої сили.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю BBC

Пряма мова: "Вони прийняли рішення з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації. Я не знаю, чи оголосять вони про це саме 5 числа. Однак у планах стоїть 5 січня.

Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що минула мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася – людей мобілізують повним ходом".

Деталі: На його думку, порівняно попередньою хвилею жодних змін не буде. Однак російські військкомати вже адаптувалися, тому процес проходитиме легше.

Крім того, за інформацією очільника української розвідки, росіяни мають величезні проблеми з комплектуванням існуючих підрозділів та формуванням нових: "Їм вже не вистачає живої сили".

Що цьому передувало:

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