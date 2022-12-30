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Росія планує нову хвилю мобілізації з 5 січня – Буданов

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 17:31
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ГУР

Російське керівництво ухвалило рішення про початок нової хвилі мобілізації з 5 січня 2023 року через брак живої сили.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю BBC

Пряма мова: "Вони прийняли рішення з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації. Я не знаю, чи оголосять вони про це саме 5 числа. Однак у планах стоїть 5 січня.

Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що минула мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася – людей мобілізують повним ходом".

Деталі: На його думку, порівняно попередньою хвилею жодних змін не буде. Однак російські військкомати вже адаптувалися, тому процес проходитиме легше.

Крім того, за інформацією очільника української розвідки, росіяни мають величезні проблеми з комплектуванням існуючих підрозділів та формуванням нових: "Їм вже не вистачає живої сили". 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Під час "першої хвилі" мобілізації до лав Збройних сил РФ, за словами президента РФ Володимира Путіна, прибуло щонайменше 300 тисяч людей, а в Україні начебто перебуває 150 тисяч мобілізованих.
  • Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.
  • Українська розвідка повідомила, що подальша мобілізація продовжуватиметься у "класичному варіанті часів Другої світової війни".

Теми: розвідкаРосіямобілізація
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