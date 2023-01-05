Пентагон: Українці, можливо, будуть тренуватися з "Patriot" в США

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі з системою протиракетної оборони Patriot в США.

Джерело: СNN з посиланням на заяву прессекретаря Пентагону Пата Райдера на брифінгу

Деталі: За його словами, українських військових можуть навчати в США, зокрема роботі з системою Patriot.

Пряма мова: "Я думаю, що ми перебуваємо на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таку підготовку, яка дозволить Україні підтримувати ці системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни і поверненні території".

Що цьому передувало: