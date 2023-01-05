Пентагон: Українці, можливо, будуть тренуватися з "Patriot" в США
Четвер, 5 січня 2023, 22:48
Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі з системою протиракетної оборони Patriot в США.
Джерело: СNN з посиланням на заяву прессекретаря Пентагону Пата Райдера на брифінгу
Деталі: За його словами, українських військових можуть навчати в США, зокрема роботі з системою Patriot.
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Пряма мова: "Я думаю, що ми перебуваємо на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таку підготовку, яка дозволить Україні підтримувати ці системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни і поверненні території".
Що цьому передувало:
- Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі з системою протиракетної оборони Patriot на військовій базі в США.
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