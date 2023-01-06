ЗМІ знайшли ймовірне місце тренування російських операторів бойових БПЛА

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії знайшов можливе місце розташування російського полігону для тренування операторів дронів Shahed.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Він розташований приблизно за 8 кілометрів на південний схід від Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ у місті Коломна Московської області.

Раніше українські розслідувачі встановили, що Росія відряджала своїх операторів БПЛА на навчання до Ірану під виглядом участі у змаганнях: йдеться про 4-х російських військових, які у серпні брали участь у змаганнях операторів БПЛА "Соколиная охота" в Ірані.

Одразу після цього почалися атаки іранських дронів-камікадзе на українські міста. Усі встановлені в розслідуванні військові служать у 924-му Державному центрі безпілотної авіації Росії.

Цей центр є єдиним у структурі Міноборони РФ, який готує операторів дронів, та базується у місті Коломна (військова частина 20924 на вулиці Артилерійській). Проте польоти здійснюють в іншому місці.

Донбас Реалії встановили його за знімками попередніх аналогічних змагань, які проходили у Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародні армійські ігри "Соколиная охота" у 2019 та 2021 роках проходили на полігоні Центру в Коломні. У 2019-му російське Міноборони активно публікувало фото зі змагань.

фото

Оскільки інструктори саме цього центру проходили навчання в Ірані, можна припустити, що на Shahed також навчають саме тут.

Відстань від полігону до Москви становить близько 100 км. До кордону України - близько 600 км.