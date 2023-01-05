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ЗМІ знайшли ймовірне місце тренування російських операторів бойових БПЛА

"Українська правда"Четвер, 5 січня 2023, 23:59
ЗМІ знайшли ймовірне місце тренування російських операторів бойових БПЛА
фото: Радіо Свобода

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії знайшов можливе місце розташування російського полігону для тренування операторів дронів Shahed.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Він розташований приблизно за 8 кілометрів на південний схід від Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ у місті Коломна Московської області.

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Раніше українські розслідувачі встановили, що Росія відряджала своїх операторів БПЛА на навчання до Ірану під виглядом участі у змаганнях: йдеться про 4-х російських військових, які у серпні брали участь у змаганнях операторів БПЛА "Соколиная охота" в Ірані.

Одразу після цього почалися атаки іранських дронів-камікадзе на українські міста. Усі встановлені в розслідуванні військові служать у 924-му Державному центрі безпілотної авіації Росії.

Цей центр є єдиним у структурі Міноборони РФ, який готує операторів дронів, та базується у місті Коломна (військова частина 20924 на вулиці Артилерійській). Проте польоти здійснюють в іншому місці.

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Донбас Реалії встановили його за знімками попередніх аналогічних змагань, які проходили у Росії.

Міжнародні армійські ігри "Соколиная охота" у 2019 та 2021 роках проходили на полігоні Центру в Коломні. У 2019-му російське Міноборони активно публікувало фото зі змагань.

 
Військові змагання операторів БПЛА 2019 року

Російські військові стоять на тлі цієї споруди:

 

Поруч з встановленим майданчиком є великий полігон, котрий раніше належав Коломенському вищому артилерійському училищу. Ймовірно, цей полігон також використовується для польотів БПЛА.

 
Червоним позначене місце, де проводилась "Соколиная охота", а ліворуч від нього розташований полігон

На інших фото зі змагань того року, які публікувало МО РФ, видно вже більш відкриту місцевість:

 
фото Міноборони Росії з Коломни

Оскільки інструктори саме цього центру проходили навчання в Ірані, можна припустити, що на Shahed також навчають саме тут.

Відстань від полігону до Москви становить близько 100 км. До кордону України - близько 600 км.

Теми: РосіяШахедІран
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