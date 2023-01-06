Через злам Twitter стався витік даних понад 200 млн користувачів – Reuters

Хакери вкрали адреси електронних скриньок понад 200 мільйонів користувачів Twitter і розмістили їх на хакерському форумі, заявив в середу дослідник безпеки.

Джерело: Reuters із посиланням на співзасновник ізраїльської фірми з моніторингу кібербезпеки

Деталі: Цей витік "на жаль, призведе до великої кількості хакерських атак, цілеспрямованого фішингу і доксінгу", - написав у LinkedIn Алон Гал, співзасновник ізраїльської фірми з моніторингу кібербезпеки Hudson Rock.

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Він назвав це "одним з найбільш значних витоків", які він бачив.

Twitter не прокоментував звіт, про який Гал вперше опублікував у соціальних мережах 24 грудня, і не відповів на запити про витік з тієї дати.

"Не було жодних зачіпок щодо особи або місцезнаходження хакера або хакерів, які стоять за цим витоком", – пише Reuters.

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Також видання додає, що це могло статися ще в 2021 році, тобто до того, як Ілон Маск став власником компанії в минулому році.