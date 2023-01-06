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Німеччина може надати Україні ще ЗСУ Gepard – Spiegel

Ольга Глущенко П'ятниця, 6 січня 2023, 04:55
Німеччина може надати Україні ще ЗСУ Gepard – Spiegel
Фото: Getty Images

Крім оголошених бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, Німеччина має намір передати Україні додаткові установки Gepard.

Джерело: Spiegel, ZN.ua

Деталі: За даними видання, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них.

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Що це за країни, не повідомляють.

"Домовленості поки немає, але в Берліні є обережна впевненість, що найближчими місяцями в Україну можуть доставити більше гепардів", – повідомляє видання.

Нагадаємо: Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

ВІДЕО ДНЯ

У грудні повідомлялося, що Німеччина досі не надає Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці.

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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