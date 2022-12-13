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Німеччина озвучила, яку військову техніку надасть Україні

Ольга Глущенко Вівторок, 13 грудня 2022, 03:54
Німеччина озвучила, яку військову техніку надасть Україні
ілюстративне фото з Facebook Резнікова

Німеччина досі не надає Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці.

Джерело: глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, цитують Die Zeit, ZN.ua

Пряма мова: "В Україну було доставлено більше самохідних гаубиць. Йдеться про 24 одиниці. Також буде надано шість-сім САУ Gepard".

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Деталі: Представниця Бундестагу зазначила, що особисто вона виступає також за відправку Україні сучасних танків Leopard і Marder, але в уряді цю ініціативу досі не підтримують.

За словами Штрак-Ціммерман, їх надання зараз є просто необхідним і вона більше "не бачить причин не робити цього".

Нагадаємо: Німеччина надала Україні нові зобов’язання про постачання зброї для протистояння повномасштабному російському вторгненню.

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Теми: Німеччиназброявійна
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