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Міноборони Литви про "мир" на Різдво: вбивці втомились і хочуть відпочити день

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 07:52

Глава міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Росія хоче різдвяного перемир'я, аби пізніше продовжувати вбивати українців новими силами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Путін наказує Шойгу оголосити різдвяне перемир'я або ж вбивці втомилися і хочуть відпочити один день. Вони хочуть різдвяного перемир'я, щоб з новими силами продовжити вбивати українців у власній країні", - написав Анушаускас у своєму Twitter.

Раніше президент США Джо Байден висловив скептицизм щодо припинення вогню, яке президент Росії Владімір Путін наказав запровадити на час Різдва.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що рішення Путіна припинити вогонь на час Різдва не свідчить про його бажання закінчити війну.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками на території України не покращить перспективи миру.

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Теми: Литваперемир’яПутін
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