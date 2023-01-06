Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів, літак і гелікоптер
П'ятниця, 6 січня 2023, 08:14
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 110 250 військових, 285 літаків, 272 гелікоптери 3 064 танки та 2 059 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 064 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од,
- артилерійських систем – 2 059 (+8) од,
- РСЗВ – 431 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 215 (+0) од,
- літаків – 285 (+1) од,
- гелікоптерів – 272 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од,
- крилаті ракети ‒ 723 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од,
- спеціальної техніки ‒ 182 (+0) од.
Дані уточнюються.
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