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Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів, літак і гелікоптер

Ірина БалачукП'ятниця, 6 січня 2023, 08:14
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 110 250 військових, 285 літаків, 272 гелікоптери 3 064 танки та 2 059 артилерійських систем.  

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 064 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2 059 (+8) од,
  • РСЗВ – 431 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 215 (+0) од,
  • літаків – 285 (+1) од,
  • гелікоптерів – 272 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од,
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од,
  • спеціальної техніки ‒ 182 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: Росіявійна
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