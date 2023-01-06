Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів, літак і гелікоптер

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 110 250 військових, 285 літаків, 272 гелікоптери 3 064 танки та 2 059 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 064 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од,

артилерійських систем – 2 059 (+8) од,

РСЗВ – 431 (+5) од,

засобів ППО ‒ 215 (+0) од,

літаків – 285 (+1) од,

гелікоптерів – 272 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од,

крилаті ракети ‒ 723 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од,

спеціальної техніки ‒ 182 (+0) од.

Дані уточнюються.