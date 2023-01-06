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Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 08:02
Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше
Дмитро Кулеба. Фото з Іnstagram

Оголошення Франції, Німеччини та США про передачу Україні нового озброєння, зокрема, бронетехніки західного зразка, показує, що час табу щодо зброї з боку союзників у минулому.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Кулеба наголосив, що цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022.

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"Вже перший тиждень 2023 доводить це. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея "Patriot", боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету", – перерахував міністр останні обіцянки зброї для України від союзників.

Кулеба зазначив, що президент Зеленський цього тижня проводить "реальний дипломатичний марафон", кожного дня - переговори з трьома, чотирма лідерами, і деякі рішення про постачання зброї ухвалюються прямо під час розмов. 

"Завдяки цій наполегливій роботі і героїзму ЗСУ та всіх Сил оборони України дипломатичній команді президента вдалося переконати союзників: час табу щодо зброї минув. Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі.

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Звідси – каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше. І після кожної такої новини дедалі сильнішим ставатиме скрегіт зубів у Кремлі та плач на росТБ", - написав Кулеба.

5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти "Bradley", а Німеччина планує передати бронемашини "Marder".

Крім того, Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі колісні танк AMX-10 RC будуть поставлені в Україну

Теми: Кулеба ДмитровійнаЄвропаСША
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