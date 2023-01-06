Росіяни другий день поспіль обстрілюють пожежні частини Херсона: є загиблі
П'ятниця, 6 січня 2023, 12:20
Російська артилерія вже вдруге за два дні обстріляла пожежні частини в Херсоні. Є загиблі та поранені.
Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій у Telegram
Деталі: Ситуацію прокоментував голова ДСНС Сергій Крук. Він повідомив, що "це друга пожежна частина за два дні, яку обстріляв ворог, порушуючи всі принципи і норми міжнародного права".
Пряма мова: "Росіяни в черговий раз підтвердили той факт, що довіряти їм не можна.
Херсон. Черговий артобстріл нашого підрозділу.
Є загиблі та поранені".
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Що передувало: У четвер 5 січня російські загарбники також обстріляли центр Херсона. Загинув 20-річний чоловік.