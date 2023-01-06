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Росіяни другий день поспіль обстрілюють пожежні частини Херсона: є загиблі

Євген КізіловП'ятниця, 6 січня 2023, 11:20
Росіяни другий день поспіль обстрілюють пожежні частини Херсона: є загиблі
фото ДСНС

Російська артилерія вже вдруге за два дні обстріляла пожежні частини в Херсоні. Є загиблі та поранені.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: Ситуацію прокоментував голова ДСНС Сергій Крук. Він повідомив, що "це друга пожежна частина за два дні, яку обстріляв ворог, порушуючи всі принципи і норми міжнародного права".

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Пряма мова: "Росіяни в черговий раз підтвердили той факт, що довіряти їм не можна.

Херсон. Черговий артобстріл нашого підрозділу.

Є загиблі та поранені".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У четвер 5 січня російські загарбники також обстріляли центр Херсона. Загинув 20-річний чоловік.

Теми: ХерсонвійнажертвиРосія
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