Росіяни другий день поспіль обстрілюють пожежні частини Херсона: є загиблі

Російська артилерія вже вдруге за два дні обстріляла пожежні частини в Херсоні. Є загиблі та поранені.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: Ситуацію прокоментував голова ДСНС Сергій Крук. Він повідомив, що "це друга пожежна частина за два дні, яку обстріляв ворог, порушуючи всі принципи і норми міжнародного права".

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Пряма мова: "Росіяни в черговий раз підтвердили той факт, що довіряти їм не можна.

Херсон. Черговий артобстріл нашого підрозділу.

Є загиблі та поранені".

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Що передувало: У четвер 5 січня російські загарбники також обстріляли центр Херсона. Загинув 20-річний чоловік.