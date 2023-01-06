Росіянин написав у паспорті "путін х..ло", щоб не виганяли з України – ДПСУ
П'ятниця, 6 січня 2023, 12:05
Громадянин Росії, який перевищив термін перебування в Україні, намалював у закордонному паспорті прапор України з написом "Україна понад усе" та написав "путін х..ло", щоб його не повертали на батьківщину.
Джерело: Державна прикордонна служба у Facebook
Деталі: На Київщині прикордонники виявили громадянина Росії, який перевищив термін перебування в Україні. У розмові чоловік розповів, що повертатися в РФ не бажає.
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Окрім вище зазначених дій, чоловік закреслив у паспорті графу "громадянство".
Для подальшої перевірки чоловіка передали поліції.
"Соромно бути росіянином", - резюмували прикордонники.
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