Росіянин написав у паспорті "путін х..ло", щоб не виганяли з України – ДПСУ

Громадянин Росії, який перевищив термін перебування в Україні, намалював у закордонному паспорті прапор України з написом "Україна понад усе" та написав "путін х..ло", щоб його не повертали на батьківщину.

Джерело: Державна прикордонна служба у Facebook

Деталі: На Київщині прикордонники виявили громадянина Росії, який перевищив термін перебування в Україні. У розмові чоловік розповів, що повертатися в РФ не бажає.

Окрім вище зазначених дій, чоловік закреслив у паспорті графу "громадянство".

Для подальшої перевірки чоловіка передали поліції.

"Соромно бути росіянином", - резюмували прикордонники.