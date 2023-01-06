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Росіянин написав у паспорті "путін х..ло", щоб не виганяли з України – ДПСУ

Євген КізіловП'ятниця, 6 січня 2023, 13:05
фото дпсу

Громадянин Росії, який перевищив термін перебування в Україні, намалював у закордонному паспорті прапор України з написом "Україна понад усе" та написав "путін х..ло", щоб його не повертали на батьківщину.

Джерело: Державна прикордонна служба у Facebook

Деталі: На Київщині прикордонники виявили громадянина Росії, який перевищив термін перебування в Україні. У розмові чоловік розповів, що повертатися в РФ не бажає.

Окрім вище зазначених дій, чоловік закреслив у паспорті графу "громадянство".

Для подальшої перевірки чоловіка передали поліції.

"Соромно бути росіянином", - резюмували прикордонники.

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Теми: кордонРосіякурйоз
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