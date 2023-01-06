Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіянин написав у паспорті "путін х..ло", щоб не виганяли з України – ДПСУ

Євген КізіловП'ятниця, 6 січня 2023, 12:05
Росіянин написав у паспорті путін х..ло, щоб не виганяли з України – ДПСУ
фото дпсу

Громадянин Росії, який перевищив термін перебування в Україні, намалював у закордонному паспорті прапор України з написом "Україна понад усе" та написав "путін х..ло", щоб його не повертали на батьківщину.

Джерело: Державна прикордонна служба у Facebook

Деталі: На Київщині прикордонники виявили громадянина Росії, який перевищив термін перебування в Україні. У розмові чоловік розповів, що повертатися в РФ не бажає.

Реклама:

Окрім вище зазначених дій, чоловік закреслив у паспорті графу "громадянство".

Для подальшої перевірки чоловіка передали поліції.

"Соромно бути росіянином", - резюмували прикордонники.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: кордонРосіякурйоз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
кордон
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: