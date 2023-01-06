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Президентка Угорщини всупереч позиції Заходу похвалила "перемир'я" від Путіна

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 12:38

Президентка Угорщини Каталін Новак привітала пропозицію Кремля припинення вогню у зв’язку зі святкуванням частиною православних вірян Різдва як "крок до миру".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму Twitter.

"Нехай анонсоване припинення вогню на православне Різдво буде кроком до миру", - написала Каталін Новак. 

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У коментарях чимало користувачів відповіли їй новинами про чергову повітряну тривогу в Україні, ранковий обстріл Херсона, продовження важких боїв під Бахмутом.

Чимало країн-союзниць України скептично відреагували на російську пропозицію перемир’я. У Держдепі США та Міноборони Литви вважають, що Росія хоче використати цей час для відпочинку своїх сил і перегрупування.

Президент Євроради Шарль Мішель назвав пропозицію Кремля фальшивою та лицемірною, глава МЗС Британії заявив, що це ніяк не покращує перспективи миру. Вони наголосили, що для реального припинення війни Росія має забиратися з території України. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у 2023 році зберігатиме підхід, за якого Угорщина залишатиметься максимально осторонь від війни в Україні.

Читайте також аналітичну статтю ЄвроПравди про кризу відносин України і Угорщини та як з неї вийти.

Теми: УгорщинаРосіяПутін
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