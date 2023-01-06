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Росія вербує найманців на Балканах – Спротив

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 січня 2023, 17:54
ALEKSEY FILIPPOV/AFP VIA GETTY IMAGES

Росія вербує найманців на Балканах для війни проти України, відповідальними за це є двоє сербів. 

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Основним регіоном для вербування найманців є Балкани. Одним з відповідальних за це є серб Деян Берич, який проживає у РФ. Сам він є теж колишнім найманцем й воював проти України у 2014 році. 

Ще одним відомим найманцем є інший серб Жіка Радоїчич, який зараз бере участь в повномасштабному вторгненні Росії в Україну на боці ворога". 

Деталі: Спротив нагадує, що паспорт громадянина іншої держави не звільняє комбатантів від відповідальності за участь у війні проти України.

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Довідково: Деян Берич — сербський найманець, активіст сербського четницького руху та снайпер. У березні 2021 року оголосив, що повертається на передову через посилення напруженості між Україною та бойовиками на сході. Має низку нагород як від донецьких бойовиків, так і від Міністерства оборони Російської Федерації, зокрема, російську медаль "За повернення Криму". 

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Теми: РосіявійнаСербія
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