Росія вербує найманців на Балканах – Спротив

Росія вербує найманців на Балканах для війни проти України, відповідальними за це є двоє сербів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Основним регіоном для вербування найманців є Балкани. Одним з відповідальних за це є серб Деян Берич, який проживає у РФ. Сам він є теж колишнім найманцем й воював проти України у 2014 році.

Ще одним відомим найманцем є інший серб Жіка Радоїчич, який зараз бере участь в повномасштабному вторгненні Росії в Україну на боці ворога".

Деталі: Спротив нагадує, що паспорт громадянина іншої держави не звільняє комбатантів від відповідальності за участь у війні проти України.

Читайте також: "Оркестр" вбивць. Хто воює проти України в ПВК "Вагнер"

Довідково: Деян Берич — сербський найманець, активіст сербського четницького руху та снайпер. У березні 2021 року оголосив, що повертається на передову через посилення напруженості між Україною та бойовиками на сході. Має низку нагород як від донецьких бойовиків, так і від Міністерства оборони Російської Федерації, зокрема, російську медаль "За повернення Криму".