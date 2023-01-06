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ЄС закликає уряд України затвердити державну антикорупційну програму

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 18:06

В Європейському Союзі закликають уряд України якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму, розроблену за підтримки ЄС.

Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

"Державна антикорупційна програма України, результат величезної міжвідомчої роботи за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС, зараз знаходиться на затвердженні в Кабінеті міністрів. Це наріжний камінь вільного та демократичного майбутнього України на шляху до ЄС і, зокрема, її відбудови", - йдеться у заяві.

"Ми сподіваємося, що впровадження цього амбітного та якісного документа, в основі якого є Антикорупційна стратегія, зможе розпочатися якнайшвидше задля подальших антикорупційних реформ в Україні. З цим сподіванням ми продовжуємо твердо стояти пліч-о-пліч з Україною", - зазначили в представництві ЄС.

Наприкінці грудня в уряді заявили, що ухвалили всі кроки для виконання семи рекомендацій Європейської комісії, за якими оцінюватиметься прогрес Києва щодо членства в Європейському Союзі.

Європейський Союз на прохання України погодився зробити ранню оцінку семи рекомендацій, яка очікується вже навесні 2023 року.

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Теми: ЄСкорупція
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