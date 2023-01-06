Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ уразили пункт дислокації росіян поблизу Криму: десятки поранених – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 січня 2023, 18:48
Ілюстративне фото ПС США

Збройні сили України 5 січня завдали удару по пункту дислокації окупантів у селі Гаврилівка Друга на півдні Херсонщини – до сотні поранених військових доставлені до лікарень.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється".

Село Гаврилівка Друга на Херсонщині
Село Гаврилівка Друга на Херсонщині
Скрін з мапи

Деталі: Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

Протягом доби противник завдав 1 ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

Основні зусилля противник зосереджує спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших – обороняється.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському і Поліському напрямках без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них – Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: Херсонська областьвійнаЗбройні силиКрим
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Данілов прокоментував "перемир’я" від Путіна словами Гоголя про чорта

Кіркоров, Петросян, Нетребко: РНБО запровадила санкції проти російських артистів

У Соледарі важкі кровопролитні бої, але росіяни не контролюють місто – Череватий

фотоРосіяни обстріляли Бахмут під час "різдвяного перемир’я": 2 загиблих та 13 поранених

Мапу замінованих територій створили в Україні

Пентагон підтверджує, що Росія порушила оголошене нею ж "перемир’я"

Усі новини...
У Чорному морі чергує лише один російський корабель і той без "калібрів"
В ОП дали оцінку "путінському перемир'ю": Вбивають у спину, імітуючи тишу
Путін нікого не введе в оману припиненням вогню, РФ має вивести війська з України – МЗС Франції
США запровадили санкції проти причетних в Ірані до розробки дронів та балістичних ракет
Останні новини
18:51
На Різдво прикордонники поклали майже 2 десятки "вагнерівців" під Бахмутом
18:50
У Норвегії – рекордна кількість шукачів притулку через біженців з України
18:44
На Луганщині партизани знищили залізничне полотно, яке використовували окупанти – Гайдай
18:29
відео"Чітко по цілях": ССО зустрічають окупантів на підступах до Бахмута
18:27
Світові ціни на продовольство досягли рекордного рівня у 2022 році – ООН
18:21
"Перемир’я" від росіян: авіаудар, РСЗВ, танки, міномети й артилерія – зведення Генштабу
18:06
У Польщі ухильно прокоментували можливість надання Україні танків Leopard
18:01
У Білорусі легалізували цифрове піратство
17:46
Данілов прокоментував "перемир’я" від Путіна словами Гоголя про чорта
17:41
На Трампа подали до суду через смерть поліцейського внаслідок штурму Капітолія
Усі новини...