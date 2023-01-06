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Yasno: В Києві у вихідні буде все чітко за графіком, імовірно

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 січня 2023, 18:18
Yasno: В Києві у вихідні буде все чітко за графіком, імовірно
КИЇВ БЕЗ СВІТЛА, ФОТО НАЗАРІЯ МАЗИЛЮКА, УП

У Києві 7-8 січня вимикатимуть електроенергію, найбільш імовірно, чітко за графіком.

Джерело: гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "На вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними".

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Деталі: Коваленко пояснив, що зазвичай у вихідні українці отримують більше електроенергії, однак на наступні кілька днів прогнозують значне похолодання. Він нагадав, що кожні -5 градусів на вулиці – це +250 МВт до споживання. Крім того, через  через морози можуть траплятися і локальні аварії.

Коваленко закликав обережно використовувати електроприлади і не вмикати в розетку все одразу у вихідні.

Теми: Київелектроенергіяенергетикавіялові відключення
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