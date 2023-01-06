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США оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 19:19

Сполучені Штати виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 мільярда, який включатиме, в тому числі БМП Bradley.

Про це заявила на брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, пакет допомоги також включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу. Це найбільший пакет допомоги, наданий Україні.

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$225 млн з цього пакету призначені на модернізацію української армії та розвиток військових можливостей на тривалий термін.

Загалом пакет допомоги становитиме понад $3 млрд, в рамках нього США виділять $682 млн країнам східного флангу НАТО на закупівлю озброєнь.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до пакету увійшли снаряди до HIMARS; броньовики MRAP, зенітні ракети Sea Sparrow, також БМП M2 Bradley. 

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5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.

Крім того, Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

Американська сторона також навчатиме українців на свої БМП, але де саме - в США чи в Німеччині - наразі невідомо.

Теми: СШАвійназброя
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