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Німеччина передала Україні 20 РСЗВ на шасі пікапа і броньовані ремонтно-евакуаційні машини

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 20:15

Німеччина цього тижня передала Україні додаткове оснащення і зброю, в тому числі 20 реактивних систем залпового вогню калібру 70 мм на шасі пікапа й ракети до них.

Про це повідомив у Twitter Генеральний штаб ЗСУ, пише "Європейська правда".

Берлін також передав дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 (всього 15) і великовантажний сідловий тягач M1070 Oshkosh (всього 13). 

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На сайті німецького уряду також вказана інформація про передачу 20 РСЗВ на базі пікапа, але що саме це за система, офіційно не повідомляється. Єдине, що зрозуміло - це промислова продукція, а не запаси Бундесверу. Можливим виробником 70-мм пускових установок є американська компанія Arnold зі своєю системою Fletcher.

Крім ракетних установок, нова поставка від федерального уряду включає також сім дистанційно керованих гусеничних машин, 12 великовантажних зчленованих вантажівок, 8 вісім розвідувальних безпілотників (загалом 26), 27 датчиків протидії безпілотникам (всього 55), 30 датчиків виявлення безпілотників, 63 пікапи (загалом 143).

Також передано ще сім прикордонних патрульних автомобілів (загалом 85), одна машина швидкої допомоги (загалом 36) і 32 додаткові польові обігрівачі (всього 148).

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у Берліні підтвердили, що зенітно-ракетний комплекс Patriot з армійських запасів Німеччини буде доставлений в Україну в першому кварталі поточного року.

Німеччина також планує до кінця першого кварталу направити в Україну близько 40 бронетранспортерів Marder.

5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.

Теми: Німеччиназброятранспорт
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