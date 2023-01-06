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БМП Bradley, САУ, ракети і сотні тисяч боєприпасів: Пентагон опублікував перелік зброї Україні на $3 млрд

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 20:50

Міністерство оборони США опублікувало детальний список озброєння, яке отримає Україна в рамках найбільшого пакета допомоги на суму $3,075 млрд.

Про це пише "Європейська правда".

До нового пакету увійшли 50 броньованих машин піхоти Bradley, а також 500 протитанкових ракет та 250 000 боєприпасів калібру 25 мм до них.

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США також надішлють 100 бронетранспортерів M113, 55 захищених від мін машин (MRAP) і 138 бронеавтомобілів HUMVEES, а також 18 одиниць 155-мм самохідних гаубиць та 18 машин підтримки.

БМП Bradley регулярно використовується армією США для транспортування військ до місця бойових дій з середини 1980-х років. Її броня та основне озброєння - 25-мм ланцюгова гармата в парі з більш легким кулеметом і парою протитанкових ракет TOW - роблять її високопродуктивною сучасною бойовою машиною.

Пакет допомоги також включає:

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  • 70 000 - 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 - високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 1200 - 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мінних систем (RAAM);
  • 36 буксируваних 105-мм гаубиць та 95 000 105-мм артилерійських снарядів;
  • 10 000 - 120-мм мінометних мін;
  • Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • Ракети RІМ-7 для протиповітряної оборони;
  • 4000 авіаційних ракет "Zuni";
  • близько 2000 протитанкових ракет;
  • снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до гранатометів та стрілецької зброї;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • прилади нічного бачення та оптика;
  • запасні частини та інше польове спорядження.

Нагадаємо, 5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.

Крім того, Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

Американська сторона також навчатиме українців на свої БМП, але де саме - в США чи в Німеччині - наразі невідомо.

Теми: СШАзброя
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