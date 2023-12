Кулеба і Боррель обговорили підготовку саміту Україна-ЄС, місце проведення досі не підтверджене

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Під час телефонної розмови з Жозепом Боррелем детально обговорили підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 3 лютого. Ми окреслили наші очікування та зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх. Ми також обговорили військову допомогу, санкції та ірано-російську співпрацю", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні міністра не вказано, де відбудеться саміт.

I had a call with @JosepBorrellF discussing in detail the preparations for the upcoming Ukraine-EU summit on February 3. We have outlined our expectations and focused on a format that will ensure its success. We also discussed military aid, sanctions, and Iran-Russia cooperation.