Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба і Боррель обговорили підготовку саміту Україна-ЄС, місце проведення досі не підтверджене

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 23:44

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Під час телефонної розмови з Жозепом Боррелем детально обговорили підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 3 лютого. Ми окреслили наші очікування та зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх. Ми також обговорили військову допомогу, санкції та ірано-російську співпрацю", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні міністра не вказано, де відбудеться саміт.

Раніше прессекретар президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс повідомляв, що саміт Україна-ЄС має відбутися в Брюсселі, а Володимир Зеленський отримав на нього запрошення.

Але згодом стало відомо, що в Європейському Союзі поки що не підтверджують, що саміт відбудеться в Києві, а не Брюсселі.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з Угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві.

Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

За даними джерел "Європейської правди", серед причин відтермінування був брак реальних результатів такої зустрічі; зокрема, як відомо, сторона ЄС до останнього моменту мала проблеми навіть із затвердженням обіцяного у рамках G7 пакета макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро.

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: Кулеба ДмитроЄСМЗС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

доповненоРосіяни атакували Харківщину, є загиблий

Зеленський: Ніхто більше не робитиме українське чужим у Лаврі

Данілов прокоментував "перемир’я" від Путіна словами Гоголя про чорта

Кіркоров, Петросян, Кисельов: РНБО запровадила санкції проти російських артистів і пропагандистів

У Соледарі важкі кровопролитні бої, але росіяни не контролюють місто – Череватий

фотоРосіяни обстріляли Бахмут під час "різдвяного перемир’я": 2 загиблих та 13 поранених

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше
Одностороннє припинення вогню з боку Росії не повинно сприйматися серйозно - Кулеба
Іран перетне "червону лінію", якщо постачатиме ракети Росії – Кулеба
Останні новини
23:32
Росіяни завдали удару по околицях Запоріжжя
23:16
доповненоРосіяни атакували Харківщину, є загиблий
22:46
На Сумщині росіяни скинули дві вибухівки на подвір’я мешканця
22:00
Омбудсмен розкритикував нейтральну позицію ООН щодо Оленівки: Жодних аналізів дій РФ
21:35
Лубінець зустрінеться з Москальковою в Туреччині, має амбітні плани
21:08
відеоНа магістральному газопроводі на окупованій Луганщині сталася "бавовна"
20:53
Королю Швеції довелось виправдовуватись через критику своїх заяв про престолонаслідування
20:20
Зеленський обіцяє наступні санкції проти тих, хто виправдовує війну
20:07
Зеленський: Ніхто більше не робитиме українське чужим у Лаврі
19:54
ЄС різко відреагував на страту двох протестувальників в Ірані
Усі новини...