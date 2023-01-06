Кулеба і Боррель обговорили підготовку саміту Україна-ЄС, місце проведення досі не підтверджене

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Під час телефонної розмови з Жозепом Боррелем детально обговорили підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 3 лютого. Ми окреслили наші очікування та зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх. Ми також обговорили військову допомогу, санкції та ірано-російську співпрацю", - йдеться у повідомленні.

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У повідомленні міністра не вказано, де відбудеться саміт.

I had a call with @JosepBorrellF discussing in detail the preparations for the upcoming Ukraine-EU summit on February 3. We have outlined our expectations and focused on a format that will ensure its success. We also discussed military aid, sanctions, and Iran-Russia cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2023

Раніше прессекретар президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс повідомляв, що саміт Україна-ЄС має відбутися в Брюсселі, а Володимир Зеленський отримав на нього запрошення.

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Але згодом стало відомо, що в Європейському Союзі поки що не підтверджують, що саміт відбудеться в Києві, а не Брюсселі.

Згідно з Угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві.

Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

За даними джерел "Європейської правди", серед причин відтермінування був брак реальних результатів такої зустрічі; зокрема, як відомо, сторона ЄС до останнього моменту мала проблеми навіть із затвердженням обіцяного у рамках G7 пакета макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро.