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Кулеба і Боррель обговорили підготовку саміту Україна-ЄС, місце проведення досі не підтверджене

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 22:44

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Під час телефонної розмови з Жозепом Боррелем детально обговорили підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 3 лютого. Ми окреслили наші очікування та зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх. Ми також обговорили військову допомогу, санкції та ірано-російську співпрацю", - йдеться у повідомленні.

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У повідомленні міністра не вказано, де відбудеться саміт.

Раніше прессекретар президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс повідомляв, що саміт Україна-ЄС має відбутися в Брюсселі, а Володимир Зеленський отримав на нього запрошення.

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Але згодом стало відомо, що в Європейському Союзі поки що не підтверджують, що саміт відбудеться в Києві, а не Брюсселі.

Згідно з Угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві.

Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

За даними джерел "Європейської правди", серед причин відтермінування був брак реальних результатів такої зустрічі; зокрема, як відомо, сторона ЄС до останнього моменту мала проблеми навіть із затвердженням обіцяного у рамках G7 пакета макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро.

Теми: Кулеба ДмитроЄСМЗС
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