Один посеред церкви: ЗМІ показали Путіна на різдвяному богослужінні

Президент Росії Володимир Путін був один на богослужіння у Благовіщенському соборі московського Кремля.

Джерело: росЗМІ, відео з богослужіння

Деталі: Як видно з поширених кадрів, президент РФ відвідав службу один.

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У церкві з Путіним був лише священнослужитель, який правив цю службу.

У соцмережах нагадали, що в минулих роках, зокрема і у 2022 році (до повномасштабного вторгнення Росії в Україну – ред.), Путін на різдвяних богослужіннях був в оточенні людей.

Путін на Різдво в минулому році, фото з відкритих джерел