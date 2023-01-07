Один посеред церкви: ЗМІ показали Путіна на різдвяному богослужінні
Субота, 7 січня 2023, 03:20
Президент Росії Володимир Путін був один на богослужіння у Благовіщенському соборі московського Кремля.
Джерело: росЗМІ, відео з богослужіння
Деталі: Як видно з поширених кадрів, президент РФ відвідав службу один.
У церкві з Путіним був лише священнослужитель, який правив цю службу.
У соцмережах нагадали, що в минулих роках, зокрема і у 2022 році (до повномасштабного вторгнення Росії в Україну – ред.), Путін на різдвяних богослужіннях був в оточенні людей.