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Британська розвідка розповіла про значення боїв біля Кремінної

"Європейська правда"Субота, 7 січня 2023, 07:40

Протягом останніх кількох тижнів одним із місць найбільш запеклих бойових дій залишається район навколо тимчасово окупованого російськими військами міста Кремінна Луганської області.

Як повідомляє "Європейська правда", на це звертає увагу у своєму суботньому огляді розвідувальна спільнота міністерства оборони Великої Британії.

"Протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної зосереджувалися на густо вкритій лісом місцевості на захід від міста", – йдеться в повідомленні.

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Британська розвідка додає, що хвойні ліси забезпечують певне прикриття від повітряної розвідки навіть у зимовий період, тож обидві сторони, найімовірніше, намагаються точно коригувати власний артилерійський вогонь.

"Як це характерно для бою в лісі, бойові дії здебільшого зводяться до боїв піхоти в пішому порядку, часто на коротких дистанціях", – зауважує вона.

"Російське командування, найімовірніше, розглядатиме тиск довкола Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області", – констатує розвідка Британії.

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Місто Кремінна на Луганщині було окуповане російськими силами у квітні 2022 року. З осені з’являються повідомлення про успішні наступальні операції українських військових у її районі.

Наприкінці грудня британська розвідка прогнозувала, що Росія, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної з огляду на значення району для логістичної підтримки її військ на Донбасі.

Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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