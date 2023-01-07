Британська розвідка розповіла про значення боїв біля Кремінної

Протягом останніх кількох тижнів одним із місць найбільш запеклих бойових дій залишається район навколо тимчасово окупованого російськими військами міста Кремінна Луганської області.

Як повідомляє "Європейська правда", на це звертає увагу у своєму суботньому огляді розвідувальна спільнота міністерства оборони Великої Британії.

"Протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної зосереджувалися на густо вкритій лісом місцевості на захід від міста", – йдеться в повідомленні.

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Британська розвідка додає, що хвойні ліси забезпечують певне прикриття від повітряної розвідки навіть у зимовий період, тож обидві сторони, найімовірніше, намагаються точно коригувати власний артилерійський вогонь.

"Як це характерно для бою в лісі, бойові дії здебільшого зводяться до боїв піхоти в пішому порядку, часто на коротких дистанціях", – зауважує вона.

"Російське командування, найімовірніше, розглядатиме тиск довкола Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області", – констатує розвідка Британії.

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Місто Кремінна на Луганщині було окуповане російськими силами у квітні 2022 року. З осені з’являються повідомлення про успішні наступальні операції українських військових у її районі.

Наприкінці грудня британська розвідка прогнозувала, що Росія, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної з огляду на значення району для логістичної підтримки її військ на Донбасі.