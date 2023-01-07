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Росіяни вивезли до Москви 300 дітей з Донбасу: нібито через "серйозні травми" – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 7 січня 2023, 07:49
Росіяни вивезли до Москви 300 дітей з Донбасу: нібито через серйозні травми – ОВА
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З TELEGRAM ПРЕЗИДЕНТА

До російської Москви окупанти вивезли на "лікування" 300 дітей з Луганщини та Донеччини, повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Це офіційні дані від керівництва цього міста. Важко уявити, скільки дітей з нашого регіону під приводом госпіталізації депортовано в інші населені пункти рф.

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Виїзні бригади російських медиків восени проводили медогляди юнаків та дівчат майже в кожному місті окупованої Луганщини. Подекуди навіть вчителі в школах збирали з дітей гроші за можливість бути обстеженим.

300 із них відправлено до московських стаціонарів. Нібито, при виявленні "серйозних травм" першу допомогу їм надали ті самі медпрацівники, які діяли на виїзді.

А потім пацієнтів за допомоги спецтранспорту чи санітарної авіації доставили до Москви, де вони продовжили проходити лікування та реабілітацію. До приходу окупантів діти та батьки навіть не здогадувалися про свій тяжкий стан".

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Теми: ДонбасРосіядепортація діти
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