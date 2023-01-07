Росіяни можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища – ССО

Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині.

Джерело: "Спротив"

Деталі: Зазначається, що до тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища.

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Дослівно: "Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби.

Зауважимо, що такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті.

Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення".